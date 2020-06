“Estoy aquí para contarles que soy Homosexual” Cantante Pablo Alborán sale del closet

A través de un simple pero muy emotivo video en su perfil de la red social Instagram, el cantante Pablo Alborán se declara homosexual ante sus seguidores, “Siempre me he pronunciado en contra de cualquier tipo de odio, bien sea racismo, transfobia, homofobia, y hoy necesito que mi grito tenga más alcance y más peso… Quiero ser más feliz de lo que ya soy.” Declaró el español de 31 años, quien dedicó las más hermosas palabras a su familia quien desde siempre le han dado “la libertad de amar a quien he querido, de hacer lo que he querido apoyado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños.”

Los mensajes de apoyo de compañeros del medio artístico y fanáticos no se han hecho esperar. La cantante Vanessa Martín le escribió lo siguiente: “El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella.❤️”

Alejandro Sanz, simple y contundente le dijo: “Te quiero, hermano.” Mientras David Bisbal expresó: “Un abrazo enorme Pablo!!!! A muerte contigo!!!🤗 Se te quiere.”

Sus seguidores, por su parte, también se desbordaron en muestras de cariño para el español: “Amor y admiración ♥️ un abrazo fuerte Pablete” Es sólo uno de los millones de mensajes que llenan el video de Alborán.

Sobre Pablo Alborán

Es un cantautor y músico español.​ Desde su debut ha tenido diez nominaciones a los Premios Grammy Latinos, tres de ellas en 2011.​ El cantante ha lanzado cuatro álbumes de estudio, dos álbum en vivo, ocho sencillos, nueve videos y varias colaboraciones musicales. Sus materiales discográficos son distribuidos por Warner Music. Debutó en 2010, con su primer lanzamiento oficial, «Solamente tú», primer sencillo de su álbum debut, Pablo Alborán, lanzado en febrero de 2011. Dicho debut alcanzó el primer puesto en su primera semana en ventas, siendo el primer solista firmando un álbum completo en debutar en lo más alto en España desde 1998.