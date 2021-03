[Video] Pareja de raperos se pelea a golpes en un ascensor: Saweetie y Quavo

Ha salido a la luz un video de los raperos Saweetie y Quavo, quienes recientemente terminaron su relación, y en el clip se les ve teniendo un altercado físico. En el video, que fue revelado por TMZ, se ve a los dos cantantes poniéndose agresivos físicamente, mientras suben a un ascensor.

En el video, se ve como las puertas se abren y Saweetie, nacida en Diamonte Harper, se abalanza sobre Quavo. Ella falla y luego recoge una maleta naranja que él dejó caer.

El rapero de Migos la arrastra después hacia el ascensor mientras ambos tiran de la maleta y ambos caen al suelo del ascensor. Quavo, ne Quavious Marshall, luego se levanta, pero Saweetie no se para.

El ascensor pasa a otro piso y la gente que espera no sube. Durante el resto del video, de 1:30 segundos, Quavo no le ofreció ninguna ayuda a la joven y notó que había una cámara en el ascensor. Saweetie sigue sentada en el suelo y no se levantó hasta que llegó el momento de salir. Cuando se levantó, salió cojeando del ascensor.

TMZ informó que hablaron con fuentes de de Quavo y Saweetie y todos confirmaron que el video fue de un incidente en 2020 que ocurrió en un complejo de apartamentos de North Hollywood, California, donde vivía Saweetie.

Aquí puedes ver el video a continuación

Saweetie dijo que la infidelidad llevó a la ruptura con Quavo

Después de que se reveló que los dos dejaron de seguirse en Instagram, Saweetie confesó que ella y Quavo ya no eran pareja. En Twitter, la rapera de “Tap In” dijo que Quavo fue infiel durante su relación.

“Estoy soltera”, tuiteó. “He soportado demasiadas traiciones y heridas entre bastidores para que circule una narrativa falsa que degrada a mi persona. Los regalos no son cicatrices de curitas y el amor no es real cuando la intimidad se le da a otras mujeres”.

I’m single. I’ve endured too much betrayal and hurt behind the scenes for a false narrative to be circulating that degrades my character. Presents don’t band aid scars and the love isn’t real when the intimacy is given to other women. — 220 (@Saweetie) March 19, 2021

Ella agregó: “Me deshice emocionalmente hace mucho tiempo y quedé con una profunda sensación de paz y libertad. Emocionada por este nuevo capítulo de elevación”.

Quavo respondió diciendo que estaba decepcionado de que Saweetie compartiera su ruptura con el mundo.

“Sé que quieres convertir esto en un show, así que interpretaré mi papel solo por esta vez”, escribió el cantante. “Normalmente no expongo mis cosas, especialmente mi vida personal. Siento la necesidad de abordar esto para que no haya narrativas falsas. Te amaba y me decepcionó que hicieras todo eso. No eres la mujer que pensé que eras. Te deseo lo mejor”.

I know you want to make this into a show so I’ll play my part just this one time.

I don’t normally put my business out there, especially my personal life. I feel the need to address this so there are no false narratives. — QuavoYRN (@QuavoStuntin) March 19, 2021

Saweetie simplemente respondió “Cuídate”.

Saweetie y Quavo comenzaron a salir en 2018. Quavo le dijo a GQ que le envió un mensaje a Saweetie después de que ella encontró su página Explore en Instagram.

“La vi en mi página Explore”, dijo Quavo. “Yo estaba como, ‘¡Dablos! ¿Quién es?”. Así que investigué y le envié un mensaje directo. Yo estaba como, ‘¿Cómo se va a llamar a sí misma helada (icy) y no me habla?’ Así que deslicé su DM, [y] le dije, ‘Eres una chica helada, necesitas un chico glaciar'”.

Esta es la versión original de Heavy.