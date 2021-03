Demi Lovato se sincera sobre su sexualidad: ¿Hombres o mujeres?

La estrella del pop Demi Lovato habló sobre su sexualidad, durante una conversación de podcast con Joe Rogan, y allí le dijo que se identifica como una persona pansexual. La cantante anteriormente se había apartado de las etiquetas, pero le dijo a Rogan que cuando era más joven estaba “super encerrada”.

Lovato sobrevivió a una sobredosis de drogas en 2018 y se está abriendo más sobre esa experiencia casi fatal y su vida en un nuevo documental.

“Soy tan fluida ahora, y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba, como, super cerrada”, dijo Lovato a Rogan en un episodio del podcast The Joe Rogan Experience que debutó el 27 de marzo de 2021. Rogan preguntó: “¿Te refieres a sexualmente fluida? ¿Te gustan las chicas? ¿Te gustan los chicos?”. Y Lovato respondió: “Sí … cualquier cosa en realidad”, y confirmó que es pansexual.

Según GLAAD, “si bien ser bisexual significa sentirse atraído por más de un género, ser pansexual significa sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género”.

El nuevo documental de Lovato, de 28 años, Dancing With The Devil, se estrenó en YouTube el 23 de marzo. La entrevista del podcast con Rogan se puede escuchar en Spotify.

Lovato le dijo a Rogan que no se ve a sí misma casándose con un hombre, pero eso podría cambiar

Lovato, quien estuvo comprometida con el actor y músico Max Ehrich desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020, habló con Rogan sobre el trauma familiar y él le preguntó si quería tener hijos propios.

“Yo solía querer, creo que si algo quiero, es adoptar, más que nada”, dijo Lovato. “Estaba comprometida con un hombre el año pasado. Pensé totalmente que estaría casada, tal vez embarazada en este momento. Y ese no es el caso”, agregó.

Lovato mencinó: “Sé que mi vida no va según mi plan. … Mi plan, cuando tenía 15 años, habría sido como, ‘esto, esto, esto’ a ‘esta’ edad, pero ya sabes, la vida no va de acuerdo con ningún plan. Así que podría sentarme aquí y decir que quiero tener hijos, pero no lo sé, porque eso podría cambiar. Creo que en este momento quiero adoptar, seguro”.

La cantante también destacó: “Tampoco sé si voy a terminar con un chico, así que realmente no puedo imaginarme a mí misma quedando embarazada”.

En otra entrevista reciente, con Entertainment Weekly, Lovato dijo: “Independientemente de si el drama está sucediendo o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años, y no sé si eso nunca cambiará, pero me encanta aceptarme a mí misma”. Lovato le dijo a EW: “Siempre supe que era ‘muy queer’, pero lo he aceptado por completo”.

Lovato dijo que “sintió mucha vergüenza” por sentirse atraída por las mujeres cuando era cristiana en Texas

Lovato le dijo a Rogan: “Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTQIA + la mafia del alfabeto y yo dije: ‘Eso es. Eso es lo que voy a hacer. ‘Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgulloso”.

Lovato dijo cuando vio a Sarah Michelle Gellar besar a Selma Blair en Cruel Intentions cuando era niña: “Yo estaba como, ‘Oh, me gusta eso’, pero sentí mucha vergüenza, porque crecer en Texas como cristiana, eso es muy mal visto. Y así, cualquier atracción que alguna vez tuve por una mujer a una edad temprana, la apagué incluso antes de permitirme procesar lo que estaba sintiendo”.

En 2017, Lovato adoptó un enfoque diferente cuando se le preguntó sobre su sexualidad. Ella le dijo a PrideSource.com: “Siento que todos siempre están buscando un titular y siempre quieren que su revista o programa de televisión o lo que fuera para salir con algo sobre lo que es mi sexualidad. Siento que es irrelevante para mi música”.

Lovato agregó: “Defiendo las cosas en las que creo y las cosas que me apasionan, pero me gusta mantener mi vida personal lo más privada posible cuando se trata de citas y sexualidad y todas esas cosas, solo porque no tiene nada que ver con mi música. Desafortunadamente, vivimos en un mundo en el que todos están tratando de obtener ese fragmento de sonido y yo, a propósito, no estoy sacando esas vibras de sonido”.

Esta es la versión original de Heavy.