Llaman hipócrita a la Iglesia por decir “Dios no bendice el pecado” sobre uniones gay

“¿Quién soy yo para juzgar?”, la famosa frase con la que el Papa Francisco se refirió a las personas gay en 2013, que pareció dar un giro a la visión que por siglos la Iglesia Católica mantuvo sobre los feligreses gay, sufrió un revés a comienzos de esta semana.

El Vaticano se pronunció formalmente sobre las uniones gay, y no solamente dijo que la Iglesia no las aprueba y no las puede bendecir, sino que volvió a asociar con el pecado a las personas con orientación homosexual.

A través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, El Vaticano presentó una nota aclaratoria, donde afirmó que la Iglesia Católica no puede bendecir uniones gay, porque, entre otras cosas, Dios “no bendice el pecado”.

Así lo reportaron medios como CNN, que describió el pronunciamiento de la Iglesia Católica como “una amenaza que amplía el abismo entre la Iglesia y gran parte de la comunidad LGBTQ”.

Las reacciones no se hicieron esperar y a la lluvia de críticas hechas por defensores de los derechos de las personas gay y las parejas del mismo sexo, se sumó el cantante Elton John, abiertamente homosexual, quien tomó la voz y arremetió contra la Iglesia, a la que tachó de “hipócrita”, por sus pronunciamientos.

“¿Cómo puede El Vaticano negarse a bendecir los matrimonios gay porque ‘son pecado’ y aún así obtener ganancias tras invertir millones en Rocketman, una película que celebra que yo encontré mi felicidad en mi matrimonio con David? #hipocresia”, comentó el famoso intérprete en su cuenta de Instagram.

Los comentarios respaldando la dura postura del cantante inglés llenaron pronto las redes, donde le pidieron a la Iglesia que cese la promoción de ese tipo de pronunciamientos, que lo único que hace es aumentar sentimientos de homofobia, asociando a las parejas gay con el pecado.

“No puedo creer que todavía vivamos en un mundo con este pensamiento idiota y atrasado”, “díganlo de nuevo y aún más fuerte @eltonjohn y @davidfurnish ¡La hipocresía es pecado!”, “Gracias por darle voz a esto! ¡Dios nos ama a todos por igual”, fueron algunas de las frases que desató el anuncio de El Vaticano y la queja de Elton John.

“Las personas religiosas tienen tendencia a juzgar a los demás. Les encanta crear reglas y regulaciones… y luego usan el nombre de Dios como mecanismo de defensa”, “hipocresía religiosa típica”, agregaron otros usuarios de Instagram que promovieorn el hashtag #hipocresía.

En el lenguage de su misiva, El Vaticano explicó que las uniones gay no pueden ser bendecidas por la Iglesia porque “no pueden ser reconocidas como objetivamente ordenadas” con los planes de Dios.

El sitio Vatican News, defendió a la Iglesia de las críticas y destacó, que en su pronunciamiento, El Vaticano mencionó que no se está haciendo un juicio sobre las personas gay, solo sobre las uniones gay.

“La respuesta negativa a la bendición de la unión no implica de hecho un juicio sobre las personas individuales implicadas, que deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, evitando toda marca de discriminación injusta, como ya se afirma en los documentos magisteriales”, agregó el citado medio.

