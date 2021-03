El Vaticano dice que no puede bendecir uniones de parejas del mismo sexo

Frente a un recurso de duda (“Responsum ad dubium”) que se presentó al Vaticano sobre bendecir la unión de parejas del mismo sexo, la oficina de ortodoxia de la sede, La Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió este lunes una nota aclaratoria y formal diciendo que la Iglesia Católica no puede bendecir uniones de parejas homosexuales porque Dios “no puede bendecir el pecado”.

“No es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo”, escribió la Congregación para la Doctrina de la Fe, de acuerdo al Tiempo.

El Vaticano informó que ningún sacerdote católico podrá darle la bendición a las parejas homosexuales.#Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/yGoGZiLdjm — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) March 15, 2021

Después del que Santo padre, el Papa Francisco fue enterado del pronunciamiento, este dio su “negativa”, al igual que asintió en la respuesta el Cardenal Luis Ladria y su secretario, el arzobispo Giacomo Morandi. Según la agencia Vatican News, en declaraciones citadas por Blu Radio.

La justificación a esta negativa, escrita en siete idiomas por el Papa, y en un contenido de dos páginas, explica que esta postura radica en el hecho de que en “algunos ambientes eclesiásticos se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo” y que “estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe” pero que no pueden convertirse en bendiciones, se indica en la nota.

No obstante, el Vaticano aduce que la población homosexual debe ser tratada con dignidad y respeto, pero que de todas maneras sus actuaciones son “desordenadas de manera intrínseca”. Enfatiza en que la enseñanza de la unión católica esta dada para un hombre y una mujer como parte de un plan divino que tiene el propósito de crear una nueva vida, y por ende las parejas de un mismo sexo al no encontrarse dentro de este plan, no pueden recibir la bendición dentro de la iglesia católica, indico el documento.

“las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del Matrimonio. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”.

Así mismo, subraya el texto que “la declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser, una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia los entiende”.

Dios “no bendice ni puede bendecir el pecado: Bendice al hombre pecador, para que pueda reconocer que forma parte de su plan de amor y permita ser transformado por Él”, añadió el escrito, de acuerdo al San Diego Tribune.

| #InternacionalDL| El Vaticano aclara que no puede bendecir las uniones entre homosexuales Ampliar aquí https://t.co/gVcgf77qD8 pic.twitter.com/1YOPxXqF5C — Diario Libre (@DiarioLibre) March 15, 2021

Documental que confunde la posición del Papa

En la emisión de un reciente documental sobre Francisco, del director ruso Evgeny Afineevsky, el pontífice argentino afirmaba: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso”, había dicho Francisco en el filme, sobre su aproximación a la pastoral.

“Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente”, dijo el Papa. “Yo defendí eso”.

Estas frases dieron la vuelta al mundo, y despertaron toda clase de críticas dentro del ala más conservadora de la iglesia católica. Pero en realidad, fue una descontextualización de dos respuestas distintas de una entrevista concedida a la periodista mexicana Valentina Alazraki, las cuales nunca fueron entregadas por parte del Vaticano a su canal, Televisa, y que fueron editadas y publicadas en el documental como si fuera una misma respuesta, pero que en realidad se refería a las leyes estatales mientras hablaba de su patria, Argentina. Informó El Heraldo.

“Dios no puede bendecir el pecado”: Vaticano sobre unión homosexual. https://t.co/l5PeN1ikcb — elespectador (@elespectador) March 15, 2021

Sin embargo, la iglesia católica siempre ha mantenido una postura firme en cuanto a este tema, y cita en el escrito que, en 2003, bajo el liderazgo del entonces cardenal Joseph Ratzinger y con la dirección del papa Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe enseñó que “el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad”.

Se lee en el documento, según Infobae:

“Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Las uniones homosexuales no cumplen ni siquiera en sentido analógico remoto las tareas por las cuales el matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y cualificado. Por el contrario, hay suficientes razones para afirmar que tales uniones son nocivas para el recto desarrollo de la sociedad humana, sobre todo si aumentase su incidencia efectiva en el tejido social”.

