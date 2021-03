Eden Hazard vuelve a lesionarse con el Real Madrid

De cara al partido que debe de enfrentar el Real Madrid ante el Atalanta por los octavos de final de la Liga de Campeones, previsto para disputarse el martes 16 de marzo, el club madrileño ha sufrido una importante baja este lunes, de uno de jugadores clave, el cual era pieza fundamental para jugar la eliminatoria ante los italianos, tras el 0-1 obtenido en Bérgamo.

Se trata del jugador Eden Hazard, quien este lunes estuvo ausente en la sesión de entrenamiento que tuvo su equipo previo al partido. Así lo notaron los periodistas, quienes se dieron cuenta que el belga no aparecía junto con el resto de sus compañeros.

Hazard acarrea una serie de lesiones, que parece no le dejan vivir en paz. El jugador se lesionó ante el Elche el pasado fin de semana, partido que terminó ganando el Real Madrid 2-1. Para este encuentro parecía que la recuperación de Hazard, iba por buen camino. Sin embargo, no fue así, y el entrenador francés confirmó la nueva recaída del jugador, por lo que no podrá contar con él, en caso de que se necesite un jugador de su calidad, si se complica la eliminatoria en Champions.

El francés confirmó la baja del jugador: “No va a poder estar con nosotros en este partido, pero como soy optimista, espero que sea cosa de poco”, en declaraciones citadas por AS.

Si bien es cierto que Hazard no ha demostrado todo su potencial con el Real Madrid, el jugador cuenta con una calidad futbolística innegable. Por lo que para Zinedine Zidane el ‘7’ del Real Madrid podría resolverle cualquier partido. Lastimosamente se cae de la convocatoria ante el Atalanta.

“A los aficionados les diría que esperen, que sabemos el jugador que es. Ellos quieren ver a Eden jugador, como el club, como los jugadores, como el entrenador, pero bueno, en este momento no se puede hacer como el quiere. Vamos a tener paciencia”. Concluyó Zidane, según El Mundo.

¿Qué le pasó a Hazard?

La situación del futbolista preocupa al Real Madrid. De acuerdo al parte médico que el club ha comunicado, Eden Hazard tiene una lesión en el psoas de su pierna derecha, y se desconoce cuanto tiempo estará de baja el jugador.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión múscular en el psoas derecho. Pendiente de evolución”.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2021

Hazard se ha perdido esta temporada 21 partidos por lesiones, participado sólo en 14 de ellos. “Su registro de minutos es sólo de 646 y lleva tres goles esta temporada, dos en La Liga y uno en la Champions League” de acuerdo a Marca.

Además, en la presente temporada el jugador se ha visto perjudicado debido a una serie de lesiones. En el mes de noviembre, se lesionó frente al Alavés por La Liga de España y luego, tras su regreso, el 30 enero de 2021, sufrió una nueva lesión ante el Levante.

Su compañero de equipo, Karim Benzema, dijo que “Eden no ha tenido suerte desde que ha llegado. Yo estoy triste por él. Es un jugador top que nos puede ayudar mucho. Él está triste, porque quiere demostrar que es una estrella. Nosotros tenemos en la cabeza lo que le pasa. Queremos ayudarle. Ojalá se recupere pronto”, informó Marca.

Eden Hazard llegó al Real Madrid hace dos años como reemplazo de Cristiano Ronaldo por la suma de 100 millones de euros, sin embargo, las expectativas no han llenado el vacío que dejó la salida del portugués. Hazard solo ha podido jugador 37 de los 87 partidos que ha jugado La Casa Blanca, desde que el belga fichó por el club.

😓 Sí, otra vez está lesionado Hazard en el Real Madrid 😫 El belga no forma parte de la convocatoria para el duelo de Champions ante el Atalanta. 💥11° vez en casi dos años que causa baja del equipo. pic.twitter.com/OlyQFpZZa3 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 15, 2021

Finalmente, Hazard vuelve a la enfermería del Real Madrid, junto con los lesionados Dani Carvajal, Mariano y Odriozola.

El Madrid jugará en el Estadio Alfredo Di Stefano contra el Atalanta por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, este martes 16 de marzo, a las 16:00 hora de Estados Unidos.

