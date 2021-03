¿Cómo va el proceso de recuperación de Ansu Fati? [VIDEO]

El delantero del FC Barcelona, Ansu Fati ha publicado cómo va su proceso de recuperación mientras continúa recuperándose luego de someterse a una cirugía de rodilla. El joven de 18 años ha estado por fuera de los terrenos de juegos desde el mes de noviembre, pero se espera que regrese antes del final de la temporada.

Ansu Fati publicó un video por medio de su cuenta de Instagram que muestra cómo se ejercita en el gimnasio. Su rodilla izquierda permanece atada, pero el joven dice que está haciendo todo lo posible para regresar lo antes posible.

El adolescente originalmente fue descartado por cuatro meses sin poder jugador con el Barça desde su lesión en el mes noviembre después de someterse a una cirugía de rodilla. Sin embargo, sufrió un revés en su recuperación en el mes de febrero y el club no ha fijado una nueva fecha en la que podría estar disponible para jugar con la selección.

El regreso de Ansu Fati caerá muy bien en el equipo, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo de Ronald Koeman ha estado fallando en el ataque esta temporada. Los catalanes han sido culpables de desperdiciar ocasiones a lo largo de la campaña, y el despilfarro del equipo frente a la portería se vio una vez más en el empate 1-1 del miércoles ante el Paris Saint-Germain en la Champions League.

“El Barcelona tuvo más tiros (16) y más tiros a puerta (9) en los primeros 45 minutos contra el PSG, ningún otro equipo ha logrado esto en la primera mitad de un juego #UCL esta temporada”.

Barcelona had more shots (16) and more shots on target (9) in the opening 45 minutes against PSG than any other side has managed in the first half of a #UCL game this season.

And they goal they scored was their furthest effort out. 😅 pic.twitter.com/uRzPf2OLEE

— Squawka Football (@Squawka) March 10, 2021