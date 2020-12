Muere Sandy Carriello: ¿Cómo murió el cantante de Sandy & Papo?

El cantante urbano Sandy Carriello fue encontrado muerto en su departamento en Nueva York este miércoles 23 de diciembre. La triste noticia fue confirmada a tráves de Noticias Caracol. Sandy falleció a sus 48 años de un paro cardiaco según reportan los medios, como Metro. Según sus la información divulgada por los amigos del artista, Sandy “fue hallado muerto por un infarto fulminante en su residencia en Nueva York”.

Hasta ahora no se sabe si el cuerpo de Sandy será trasladado a República Dominicana.

Sandy formó parte del famoso dúo dominicano Sandy & Papo, que saboreó las mieles del éxito en la época de los 90 por temas como “Es hora de bailar”. En 1995 lanzaron su primer disco con “El mueve mueve”, “El alacrán” y “La fiesta”, entre otros.

Sandy & Papo, ambos están muertos



El dueto musical se disolvió luego de la muerte de su Papo. Papo, falleció en un accidente automovilístico en 1999, cuando viajaba con unos amigos por Santo Domingo. El siguiente año, Sandy lanzó el álbum Homenaje a Papo dedicado a su fallecido compañero Papo MC.

En 2005 Sandy vuelvió al mundo de la música con el álbum El Duro Soy Yo donde se desprenden temas como “El Hijo De Doña Beba (Tu Mujer)” y “Pa’ Qué Me Tiras”.

Amigos de Sandy expresan su dolor en las redes

El merenguero Jandy Ventura ofreció sus condolencias a la familia: “Estoy montado en un avión y me acaban de dar la triste noticia de que Sandy, del dúo ´Sandy y Papo´ acaba de morir. Lo siento mucho, paz a su alma y conformidad a la familia”.

Igualmente, Rufino Santos, amigo de Sandy confirmó la triste noticia a través de las redes sociales: “Descansa en paz querido amigo Sandy Adalberto Carrillo Rojas (1972-2020) Que Dios te acoja en su santo seno. Ahora podrás cantar junto a papo desde el cielo #paquegoceconsandyypapo

Una de las últimas entrevistas que dio Sandy, en la que revela que visitó 67 veces Venezuela

A propósito de la muerte de Sandy 💔 aquí una de sus últimas entrevistas y el recuerdo a Venezuela 🇻🇪 ¿Quién no bailó alguna de sus canciones? 🎶#sandy pic.twitter.com/UVcgRW1pat — Triangulo Deportivo 🏠👩‍💻👨‍💻 (@TrianguloD) December 23, 2020

Sandy habla del éxito que vivió junto a Papo. “Nosotros no pensamos que íbamos a tener una pegada tan internacional y tan rápida. Para nosotros llegó muy rápido”, contó Sandy, sobre el éxito que vivieron y la bienvenida que les dio Venezuela. Cuando ellos llegaron a pisar el suelo venezolano, Sandy dijo que fue como que llegaron “Elvis Presley” y “Michael Jackson”. “Fue una locura”, agregó Sandy.

Sandy & Papo fueron descubiertos durante una audición para reemplazar a integrantes de Proyecto Uno

Lo que sonaba – Sandy y papo – Hora de bailarRecreación video musical de temas que fueron éxito en su momento. Link original: http://www.republicadominicanatv.com/programas/detalle/Mzk=/MTIxNQ== Para ver más: http://www.republicadominicanatv.com/ 2011-06-06T06:21:42Z

En 1992 fueron descubiertos por Pavel de Jesús y Porfirio Piña, en una audición convocada para reemplazar a algunos de los integrantes de grupos como Proyecto Uno y Clan De La Furia. Arriba puedes ver uno de los éxitos del dúo: “Es hora de bailar”

Aunque no lo creas, Sandy & Papo también dejaron huella en la remezcla del tema “La dueña del swing”, la cual era interpretada por Los Hermanos Rosario.

VideoVideo related to muere sandy carriello: ¿cómo murió el cantante de sandy & papo? 2020-12-24T09:35:43-05:00

En octubre de 1995 finalizaron su primera producción discográfica. Sandy & Papo llegaron a ser famoso a nivel nacional e internacional. Siendo unos de los pioneros de la música Urbana Dominicana grabaron rap, merenhouse, reggae, hit hop, etc. Realizaron giras por Venezuela, Colombia, Estados Unidos, México y Canadá, así como por toda Centroamérica y Sudamérica.