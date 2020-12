Muere Tito Rojas a sus 65 años: ¿De qué murió el salsero?

El salsero puertorriqueño Tito Rojas falleció, a sus 65 años, este sábado 26 de diciembre en Puerto Rico. Jessica Rojas, una de las hijas del cantante, confirmó la muerte a la emisora musical de radio Salsoul.

Fueron familiares del artista quienes lo encontraron en el suelo y sin signos vitales en el balcón de una residencia en el barrio Tejas de Humacao, municipio en la costa este de Puerto Rico. “Esta madrugada una llamada al 911 alertó sobre un caso médico en una residencia del barrio Tejas de Humacao, informan los medios. Hasta ahora no han confirmado la causa de su muerte pero se reporta que su fallecimiento fue debido a un ataque al corazón.

El Gallo Salsero, como también era conocido, ofreció una presentación virtual el pasado 24 de diciembre, en Nochebuena. Es fue su última presentación frente a sus fans. “Agradecido de todos los que dieron la milla extra para el disfrute de mis fanáticos a nivel mundial. Reciban un fuerte abrazo de parte de este su amigo, El Gallo Salsero”, escribió Tito en sus redes horas antes de morir.

Don Omar fue uno de los primeros artistas en reaccionar sobre la inesperada muerte de Tito Rojas. “Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo un corazón. Que tanto siente y suspira. Por la vida y el amor…..Descansa en Paz Comprendido”, escribió el reggaetonero en sus redes.

Cabe mencionar que la primera vez que se informó sobre un problema del corazón de Tito Roja fue hace 19 años atrás. En diciembre del 2001, Tito Rojas tuvo un fallo en el corazón. Después en enero del 2010, sufrió un leve infarto. Ahora diez años después, en diciembre del 2020, encuentran al salsero sin vida.

Tito Rojas sufrió un leve infarto y bronquitis en el 2010

En enero del 2010, Julio César Rojas, nombre de pila del cantante, sufrió un leve infarto y bronquitis asmática tras finalizar una pequeña gira. Tito tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Ryder de Humacao. “Llegó a Puerto Rico con un fuerte catarro y mucha tos. Pensamos que era producto de la temperatura de España, que estaba muy baja. Luego de dos días en Puerto Rico, entonces viajó a Colombia para cumplir compromisos profesionales”, relató, Jessica, la hija de Tito, a Primera Hora.

Jessica contó en ese entonces que, “[papá] le dijo a mi mamá, en una llamada desde Colombia, que se sintió mal en un baile y se había mareado al faltarle el aire. Pero, llegó a la Isla el 30 de diciembre para despedir el año con nosotros…Mi papá se cambió de ropa y se puso bien lindo para compartir con la familia. Pero, todos los que lo conocemos nos dimos cuenta de que no se sentía bien y lo disimulaba”, expresó a INS.

El viernes 1 de enero ya el salsero lucía completamente desmejorado, pero “por ser un poco testarudo y cobarde no quería ir al médico”. Pero ya no pudo oponerse una vez que empezó a tener problemas respiratorios. “Lo atendieron inmediatamente en la Sala de Emergencias ya que tienen su récord, porque en una ocasión anterior le había dado lo del corazón. Llegó con la presión arterial en 200/150. Le pusieron oxígeno y realizaron todo tipo de exámenes del corazón. En el estudio del promedio de las enzimas del corazón, que debe estar dentro de 50 ó 60, él salió en 235”, detalló Jessica Rojas. Y agregó, “Gracias a Dios por llegar a tiempo al hospital no le dio un derrame cerebral, lo que hubiese sido peor a su condición de salud”.

Jessica compartió que “todo ocurrió porque siempre ha padecido de la presión arterial. Él toma siete medicamentos diarios. Su ritmo de vida y cambios de clima lo afectaron. Además, dejó que todo se le complicara y ahora vemos el resultado”.

Tito Rojas sufrió paro respiratorio y fallo en el corazón en 2001

En diciembre 2001, Tito Rojas sufrió un paro respiratorio y fallo en el corazón que sufrió. Por lo que le prohibieron al cantante tomar licor, tampoco no debía fumar, para evitar recaídas con consecuencias fatales, según divulgó un informe de su casa disquera MP Productions.

El intérprete de “Señora de madrugada”, tuvo que ser recluido de urgencia en diciembre, en el Hospital Ryder de Humacao, donde estuvo por tres días en la unidad de cuidado intensivo.

Maribel Acevedo, relacionista público de MP Productions, dijo que “su corazón es el de una persona de 66 años. Esto, debido al exceso de trabajo y tensiones. De ahora en adelante, cero alcohol, cigarrillos y las giras serán mucho más cortas”. Ella fue muy clara en ese entonces que si no seguía las instrucciones al pie de la letra, el salsero podría tener una recaída con consecuencias que podrían ser fatales.

Desafortunadamente, casi 20 años después Tito Rojas falleció pero antes nos dejo una divertida presentación digital en las redes.

Mira la última presentación de Tito Rojas

LA ÚLTIMA PRESENTACIÓN DE TITO ROJAS (Dic.24.2020)

Tito Rojas deleitó a sus seguidores el pasado 24 de diciembre a través de una presentación digital. “¿Ya viste mi especial navideño? ¡Tienes que pasar por mi canal de YouTube para que lo disfrutes! Aquí incluyo una foto con algunos de los integrantes de esta exitosa producción. Agradecido de todos los que dieron la milla extra para el disfrute de mis fanáticos a nivel mundial. Reciban un fuerte abrazo de parte de este su amigo, El Gallo Salsero. Si tienes duda de cómo encontrar el especial, solo accede a mi perfil y en la descripción, bio y stories encontrarás el enlace. 🙌🏼 Feliz Navidad!!!”, escribió Tito Rojas en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 200 mil seguidores.