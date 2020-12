Muere la modelo Stella Tennant a los 50 años de edad

La modelo Stella Tennant, cuyo “encanto moderno” fue elogiado por el diseñador Karl Lagerfeld, murió repentinamente a los 50 años de edad, de acuerdo con BBC.

BBC informó que la muerte de la modelo fue confirmada por su familia a la agencia de noticias PA. “Con gran tristeza anunciamos la repentina muerte de Stella Tennant el 22 de diciembre de 2020”, dijeron en un comunicado de prensa.

“Stella fue una mujer maravillosa y una inspiración para todos nosotros. La vamos a extrañar muchísimo”. La causa de la muerte de la modelo no fue esclarecida de inmediato. British Vogue también confirmó la muerte en Twitter: “La modelo y diseñadora Stella Tennant murió repentinamente a la edad de 50 años, según un comunicado difundido por su familia”.

Esto es lo que necesitas saber:

