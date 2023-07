Salma Hayek celebró el Día del Bikini con revelador traje de baño [FOTO]

El pasado 5 de julio se celebró de manera oficial el día Día Mundial del Bikini, fecha en la que muchas personas, en especial, celebridades, dedican para luchar en contra de los estereotipos en cuanto a un prototipo determinado de tipo de cuerpo, luciendo un bikini, prenda esencial para el verano, para conmemorar la creación y evolución de la misma.

En este sentido, una de las celebridades más queridos por todos, en especial, la comunidad hispana, es nada más y nada menos que la actriz mexicana, reconocida por su papel de Frida Kahlo, Salma Hayek Pinault, quien a sus 56 años de edad, sigue deslumbrando sensualidad, naturalidad y unas curvas de infarto, que dejaron a más de un sin aliento al momento en el que compartió su imagen para celebrar el Día del Bikini, prenda que sin duda alguna, le queda de lujo.

Parece ser que el verano es una de las temporadas favoritas para Hayek, pues desde que comenzó esta temporada, la actriz ha publicado por medio de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías derrochando sensualidad, utilizando trajes de baño que dejan ver sus pronunciadas curvas.

Primero fue a bordo de un yate y luego disfrutó al desnudo de un día de sauna, para ahora, en el Día Mundial del Bikini, volver a encender las redes sociales, y fotografiarse al mejor estilo de los Ángeles de Victoria, con un micro bikini, en medio de una piscina, al parecer al interior de una lujosa residencia, luciendo bastante espectacular.

“Happy #NationalBikiniDay! 👙Can you believe the bikini has only been around for 77 years?! Let’s hope they don’t ban them too #notathrowback

¡Feliz #NationalBikiniDay! 👙 ¿Puedes creer que el bikini solo tiene 77 años de existencia?!”