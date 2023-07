Yailin asegura que Anuel la golpeaba estando embarazada [FOTO]

Estalló una guerra total. Luego de que el cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA publicara una imagen en sus redes sociales revelando el rostro de la hija que tuvo con la cantante dominicana Yailin La Más Viral, todo esto sin el consentimiento de la madre. La imagen de la pequeña Cattleya de tan solo tres meses de edad, desencadenó polémica, la cual ha subido de nivel, puesse han lanzado graves acusaciones, entre ellas, la de agresión doméstica.

Este escándalo ha llegado muy lejos y parece que no terminará pronto. Anuel AA y Yailin, quienes se encuentran actualmente en un proceso de divorcio, se han visto envueltos en una pelea por medio de redes sociales, en la cual se ha involucrado el rapero Tekashi 6ix9ine, quien ha salido en defensa de La Más Viral.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pal mundo puedes vender el suelo de ser real, pero yo te conozco. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, fue lo que escribió Tekashi en su mensaje para Anuel AA.

¿De qué acusa Yailin La Más Viral a su ex pareja?

Pues bien, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la dominicana compartió con sus más de nueve millones de seguidores, a través de su historias, graves acusaciones en contra de su pareja, asegurando que cuando ella estaba embarazada de su hija Cattleya, más precisamente, a los cuatro meses de embarazo, el cantante de trap, la agredió fisicamente.

“Yo si me rio. Eres un narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, fue el primer y contundente mensaje con el que la intérprete de “Solo Tu Y Yo” denunció públicamente a su ex.

Pero la revelación de esto no quedó solo en palabras, pues Yailin publicó una imagen subtitulada con un “Real hasta la muerte” -icónica frase de Anuel-, en donde se le ve en su rostro un moretón, que según ella, fue un golpe propinado por el mismo Anuel AA.

Pero la cosa no terminó allí, en un segundo mensaje, la joven quien recientemente cumplió 21 años de edad, aseguró que el cantante puertorriqueño nunca se ha interesado por el bienestar de su bebé, que desde el momento del parto no la ha vuelto a ver y que no se pronuncia monetariamente como padre.

Ella escribió:

“Deja de ponerte los papeles de buen padre, sigue y voy a subir los mensajes yo embarazada y cuando parí que necesito dinero para la renta, para pampers, para la niña, para la leche, para tuuuuu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada.”

Y añadió: “Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, ¡cuando tú quieras subimos todo! Para que se muera el diablo 4 veces”.

Ante estas explosivas y delicadas acusaciones, Anuel AA se pronunció al respecto, negando rotundamente todo tipo de acusación, en donde insinuó que la dominicana se golpeó ella misma sola.

“Usted siempre decía que hasta te ibas a dar golpes tú misma pa’ decir que yo te daba y tratar de meterme preso” dijo. “No se dejen engañar, ¡la verdad convence, no grita! Qué mentirosa, waow”, agregó.

Finalmente, de acuerdo con Telemundo, el abogado de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailin La Más Viral, Andrés Toribio, aseguró que la dominicana tomará acciones legales.

LEER MÁS: Threads: ¿Qué es y cómo funciona la nueva app de Instagram?