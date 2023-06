Salma Hayek presume toda su belleza desde el sauna [FOTO]

Salma Hayek no para. La hermosa actriz de origen mexicano está dando de que hablar en el mundo de las redes sociales, otra vez, luego de que publicara en su cuenta de Instagram con sus más de 24 millones de seguidores una despampanante fotografía la cual ha dejado a más de uno con la boca abierta y robando suspiros.

La mexicana de 56 años de edad ha dejado muy poco a la imaginación en sus últimas imágenes compartidas en sus redes sociales. Primero se le vio disfrutando a bordo de un gran yate utilizando un diminuto vestido de baño en tonos grises y azules, y ahora, se ha dejado ver al natural, sin una gota de maquillaje y al desnudo, teniendo un momento de relajación en su sauna.

Salma Hayek posa desde el sauna

La intérprete de Frida Kahlo posó frente a la cámara de manera bastante sensual al interior de un sauna. En las imágenes que ella misma publicó se le puede ver recostada sobre un panel de madera, dejando al descubierto sus grandes curvas, solo cubriendo sus partes íntimas por un par de toallas blancas.

La querida y reconocida actriz internacional despertó los suspiros en más de un seguidor, pues con estas imágenes presumió de su gran figura, con un abdomen plano, pequeña cintura, brazos tonificados, su belleza al natural, su cabello oscuro y tono bronceado de piel.

En el mensaje compartido junto a la imagen, ella escribió en inglés y español que se encontraba sintiendo el poder curativo que tienen los saunas.

“Embracing the healing power of the sauna and sweating out the stress this #WorldWellbeingWeek 🙏🏼 Sintiendo el poder curativo de la sauna y expulsando el estrés en esta #WorldWellbeingWeek 🙏🏼”, escribió en el pie de foto, destacando la semana mundial del bienestar.

De inmediato y como era de esperarse, la publicación de la famosa estrella de Hollywood no pasó desapercibida y los comentarios no se hicieron esperar. Con más de 700.000 “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de figuras reconocidas y sus fieles seguidores, quienes destacaron su naturalidad y sensualidad.

Uno de los comentarios más destacados fue el de Paris Hilton quien dejó un emoji de cara enamorada “😍”. Otros seguidores destacaron su belleza y empoderamiento

“Salma eres una mujer muy sensual linda, sólo para adorarte, una escultura hermosa toda ❤️❤️❤️❤️😍 te admiro, me encantas. Saludos y abrazos desde Chile”, escribió un seguidor.

Finalmente, esta publicación de Hayek, llega después de hacer parte de la serie de Netflix, “Black Mirror”, en donde interpreta a una versión alternativa de sí misma. “Fue tan extraño, pero es Black Mirror, entonces, ¿por qué esperar algo más que extraño. Me sorprendió cuando leí el guión. No es difícil interpretarme a mí misma. es como una parodia de mí. Tengo muy buen sentido del humor conmigo mismo. Es como una oportunidad para burlarse de uno mismo, te da la libertad de ser muy audaz”, dijo Salma en GMA, de acuerdo con ViveUSA.

LEER MÁS: Mujer enfrenta cargos de fraude por presuntamente hacerse pasar por estudiante