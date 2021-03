Ryan Edwards, el famoso que confesó que mataba gatos y generó rechazo

Años antes de ser sacado de Teen Mom OG, Ryan Edwards se jactaba de matar gatos salvajes, como lo mencionaba en publicaciones de redes sociales citadas por Radar Online. Aunque se jactó de dispararle a los animales que “traspasanan” su propiedad, Ryan dijo más tarde que inventó la historia después de que la Sociedad Educativa Humanitaria de Chattanooga lo contactara.

“Use sic para ser el gato que pasa el rato, pero los he estado derribando con el viejo rifle de aire #deadcats”, tuiteó en 2006. Ryan luego se burló y compartió una foto de una mujer joven sosteniendo un animal muerto. “Omg, ya verás esto ¡¡¡ME PONE MUY ENOJADO!!!”, dijo.

La estrella de Teen Mom OG, quien ha luchado por mantenerse sobrio mientras enfrenta una adicción a la heroína, incitó a los fanáticos que estaban molestos por sus publicaciones. “Cuando empiecen a vivir debajo de tu casa y tengan 100 bebés que arañen tu auto y bote y orinen en todo y se metan en la basura, avísenme”, escribió el famoso, como lo señaló por primera vez Radar Online.

‘Teen Mom’ Star Ryan Edwards Admits To Killing Cats!Maci Bookout’s baby daddy, Ryan Edwards, just confessed to some terrifying behavior! The Teen Mom star admitted on social media he is purposely killing cats that have invaded his property. The father of Bentley also shared a picture of rifle, which he may use to end the felines’ lives. Watch the video above and don’t… 2016-08-15T21:27:57Z

Las publicaciones fueron finalmente borradas de la cuenta de redes sociales de Ryan y fue investigado por la Sociedad Educativa Humanitaria de Chattanooga. “Dice que se lo inventó y que solo lo estaba haciendo para generar publicidad… No creía que les molestaría tanto”, dijo el director Bob Citrullo a la estación de noticias local de Chattanooga WDEF.

Aunque fue investigado por un delito grave de crueldad animal, nunca fue acusado.

Ryan, de 33 años, ha estado en MTV desde que el episodio de Maci de 16 & Pregnant debutó en 2007. Desde que apareció por primera vez en un reality show, Ryan ha luchado contra el abuso de sustancias y ha estado en la cárcel y en rehabilitación varias veces.

Esta temporada, los espectadores lo han visto luchar por mantener una relación con Bentley, quien recientemente le dijo a su padre que quería establecer algunos límites hasta que pudieran comenzar a ir a terapia juntos para trabajar en su vínculo. Aunque Bentley fue clara sobre su decisión, Ryan y su familia han culpado a Maci por la elección de su hijo.

The Untold Truth Of Teen Mom Star Ryan EdwardsTeen Mom OG star Ryan Edwards has been the black sheep of the MTV reality show since he made his then-pregnant teenage girlfriend Maci Bookout check out a flat tire on his truck. Things haven't really improved from there. This is the untold truth of Teen Mom's Ryan Edwards… Animal cruelty | 0:21 Sidewalk wedding… 2018-12-08T22:00:01Z



Algunos fanáticos se preguntaron por qué Ryan no se fue antes

La historia de Ryan mintiendo sobre matar animales en 2016 resurgió en Reddit después de que surgieron informes de que fue despedido de Teen Mom OG el 24 de marzo de 2021.

Ryan, así como su esposa Mackenzie Standifer y sus padres Jen y Larry, supuestamente fueron despedidos por MTV después de una aparición acalorada en la reunión de la temporada 9.

Ryan Edwards & Mackenzie Call Maci Bookout a B!!CH!! l Teen Mom OG S9 E5 RecapHey everyone, here's a quick recap of what went down on last night's episode of Teen Mom: OG! Ryan Edwards & his wife Mackenzie Standiffer called his baby mama Maci Bookout the B word A psychic had Catelynn Lowell convinced that she was pregnant with a boy. Cheyenne Floyd has been dating Zac for 5… 2021-02-24T21:44:01Z

Los fanáticos comenzaron a discutir otro comportamiento cuestionable exhibido por Ryan, como cuando Maci y Taylor McKinney acusaron a Ryan de amenazar sus vidas en 2017. A la pareja se le otorgó una orden de restricción contra Ryan, que no se levantó hasta mayo de 2020, como informó The Sun.

Ryan también fue sorprendido conduciendo ebrio camino a su boda en 2017 con Mackenzie. Las imágenes de Teen Mom OG muestran a Ryan cabeceando con Mackenzie, vestida con su vestido de novia, sentada a su lado.

“Ryan no solo amenazó con atravesarle la cabeza de Taylor con una bala, sino que atrajo a los gatos a casa para matarlos y luego se enfureció”, escribió talastar en el subreddit de Teen Mom. “Debería haber sido despedido hace mucho tiempo”.

Larry amenazó con pelear contra Taylor McKinney en la reunión

MTV no ha confirmado que los Edwards fueron despedidos, sin embargo, tanto The Sun como The Ashley informaron que los despidos podrían haber sido el resultado de lo que ocurrió en la reunión de la temporada 9.

Una vista previa del episodio del incidente mostró a Larry levantándose para pelear con Taylor después de que expresó su opinión sobre la crianza de Ryan. “Ryan nunca ha estado ahí para él, pero todos se lo piden a Bentley”, dijo Taylor.

Algunos espectadores estaban confundidos sobre por qué Larry querría pelear con Taylor, considerando que ha sido la principal figura paterna en la vida de Bentley.

“Todavía estoy tratando de averiguar por qué Larry pensó que estaría bien pelear contra la ÚNICA figura paterna en la vida de Bentley. Debería agradecerle y tratar de ayudar a rHINe a responsabilizarse por sus acciones”, escribió la usuaria de IG blacina en la publicación de Teen Mom Drama.

Para saber qué sucederá a continuación, no se pierda Teen Mom OG cuando se transmita, los martes a las 8 p.m. Hora del este en MTV.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.