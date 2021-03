Orlando Bloom hace revelaciones sobre su vida sexual con Katy Perry: ¿Qué dijo?

Orlando Bloom se está abriendo sobre su vida sexual con Katy Perry, revelando que los dos no tienen “suficiente” sexo. Sin embargo, agregó que la pareja acaba de tener un bebé, por lo que esa puede ser el origen del… problemilla.

En una entrevista reciente con The Guardian, a Bloom le hicieron una serie de preguntas sobre su vida personal.

Cuando se le preguntó con qué frecuencia tiene relaciones sexuales, simplemente respondió: “No lo suficiente, aunque acabamos de tener un bebé”.

Bloom también habló en la sincera entrevista sobre su olor favorito: hierba recién cortada, y su mayor temor: no cumplir sus promesas.

En agosto, Perry dio a luz a una niña llamada Daisy Dove Bloom. Orlando Bloom hizo el anuncio en Instagram junto con una fotografía de la mano del niño, escribiendo: “¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentar a los Embajadores de Buena Voluntad @KatyPerry y el nuevo paquete de alegría de @ OrlandoBloom”.

“Flotamos con amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija”, agregó la pareja.

En septiembre, Perry se abrió con sus primeros pensamientos sobre la maternidad, compartiendo en las redes sociales mensajes.

“Concepto erróneo popular: ser madre no es un trabajo de tiempo completo. parte 2: cuando una madre finalmente regresa al trabajo (sea cual sea su profesión), no es como si vinieran de meses de ‘tiempo libre…'”, comentó la cantante.

Luego, en diciembre, compartió sus pensamientos sobre estar embarazada, en medio de una pandemia mundial. Sobre el tema de la ansiedad, dijo: “Cuando piensas en mí y en mi carrera, muchas de ellas han tenido metáforas de la comida; probablemente se deba a que tenía una relación de fantasía, de amor con la comida .. Ahora lo estoy haciendo mucho mejor. Ha sido increíble comer plantas y alimentos integrales”.

Perry quiere más hijos

En febrero, una fuente le dijo a ET que Perry está pensando tener otro bebé. “A pesar de que Katy volvió a estar ocupada con el trabajo y American Idol, ha mencionado que la maternidad la ha hecho pensar en tener más hijos algún día”, compartió la fuente.

“Katy y Orlando están muy, muy activos y les va bien como pareja”, agregó. “Ella y Orlando tienen un ritmo realmente bueno y les encanta ser padres… Simplemente disfrutan el momento y pasan tiempo con Daisy y entre ellos”.

En enero pasado, la pareja anunció que pondrían su boda en espera y que están enfocando su atención en Daisy. Una fuente le dijo a ET: “Han dejado la planificación de la boda en un segundo plano y no ha habido discusión sobre una nueva fecha de boda en este momento… no quieren presionarse a sí mismos al respecto”.

“Cuando inicialmente estaban planeando su boda, había mucho estrés y tensión”, agregó la fuente… pero ahora que las cosas van tan bien entre ellos, tienen la mentalidad de ‘si no está roto, no lo arregles'”.

Katy Perry llega a la pantalla chica en el panel de jueces de American Idol los domingos en ABC a las 8 pm ET/PT.

