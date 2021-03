¿Por qué terminaron Jennifer López y Álex Rodríguez?: ¡Esto se sabe!

La cantante Jennifer López y Alex Rodríguez terminaron su relación. Según lo informaron Page Six y TMZ, la pareja se separó y ya no se casará.

Una fuente le dijo a Page Six

que la pareja “decidió separarse después de que el ex yanqui fuera vinculado a la estrella de telerealidad”: Madison LeCroy de Southern Charm.

Cuando los rumores de infidelidad sobre Rodríguez y LeCroy comenzaron a arremolinarse a principios de este año, la estrella de Southern Charm compartió que aunque había estado hablando por FaceTim con Rodríguez, no se habían conocido en persona. Hablando con Page Six en febrero, LeCroy dijo: “Él nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo”.

El viernes 12 de marzo, una fuente (no está claro si era la misma fuente o no) le dijo al medio: “El escándalo Madison LeCroy fue la razón por la que [Rodríguez y López] finalmente se separaron. Ya había problemas, pero recientemente Jennifer se sintió avergonzada”.

Rodríguez publicó una foto de Instagram el viernes por la mañana en la que parece estar relajándose en un yate. El atleta escribió: “No me hagan caso, solo voy a navegar. ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?”.

TMZ afirma que la ruptura tuvo lugar el viernes 12 de marzo.

Rodríguez le pidió matrimonio a Jennifer López en 2019, dos años después de que él y la cantante se juntaran. Según Elle, Rodríguez y López se conocieron por primera vez en un juego de los Yankees; en ese momento, López todavía estaba casada con su exmarido, Marc Anthony.

Durante el año pasado, tuvieron que cancelar su boda dos veces debido al COVID.

La fecha inicial de la boda se fijó para junio de 2020 en Italia; Sin embargo, dada la crisis de salud en el país europeo en ese momento, los planes cambiaron.

Rumores de infidelidad

Rodríguez sostiene que nunca conoció a LeCroy

Sin embargo, hace solo dos días, US Weekly informó que Shep Rose, miembro del elenco de Southern Charm, dijo: “Sé que hubo, como, un NDA firmado, que ya no parece significar nada, no vale el precio del papel en el que están impresos. Es una locura y, ya sabes, emociones encontradas a su alrededor… nuestro programa comenzó como gente bastante normal y humilde… la gente promedio del sur de una pequeña ciudad. Y ahora es como, ya saben, enviar mensajes directos a estrellas de béisbol y todo eso y todo está bien. No es culpa de nadie, pero se ha convertido en algo un poco más cursi de lo que me hubiera gustado, pero eso estaba destinado a suceder”.

Los rumores de que Rodríguez engañó con Madison a López se difundieron en febrero de 2021. En palabras de Style Caster, “Después de los rumores, Madison negó que su relación con Rodríguez fuera romántica. Fuentes cercanas a A-Rod también afirmaron en ese momento que él y Madison habían intercambiado algunos DM amistosos y FaceTimes, pero nunca se conocieron en persona”.

Tras el inicio de los rumores, una fuente le dijo a ET: “Jennifer no está molesta y no le importan los rumores de Alex y Madison”, dijo la fuente. “Ella cree que es ruido exterior y confía en Alex. Ella está muy enamorada de él”.

Esta es la versión original de Heavy.