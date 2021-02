¿Álex Rodríguez le fue infiel a Jennifer López con Madison LeCroy?: Así reaccionó J.Lo

Jennifer López y Álex Rodríguez han consolidado una de las relaciones más bellas y envidiadas del mundo del entretenimiento.

Y aunque sus fieles seguidores solo están esperando el momento en que caminen hacia el altar y se juren amor eterno, esta vez la pareja está dando mucho de qué hablar, luego de que surgieran rumores que indican que el expelotero le habría sido infiel a su media naranja.

La información sobre la presunta infidelidad de A-ROD con la estrella de “Southern Charm”, Madison LeCroy, surgió según People, luego de que se alegara que la preciosa rubia habría tenido relaciones con exjugadores de la MLB casados, y allí saltó el nombre de Rodríguez.

Fuentes cercanas al exjugador de los Yankee, dijeron a People que él negó conocer a la mujer, aunque ella, en entrevista con Page Six sostuvo que sí se han comunicado por teléfono, pero dejó en claro que nunca ha tenido una relación “física”, con el exdeportista y que solo e sun conocido para ella.

Madison LeCroy says she FaceTimed Alex Rodriguez, ‘Southern Charm’ star claims | Page Six NewsThe mystery ex-MLBer who allegedly fell for Madison LeCroy’s charm may have been revealed — and this one’s a doozy. Alex Rodriguez ‘didn’t hook up with’ Madison LeCroy, despite ‘liking’ IG pics Retired Yankee Alex Rodriguez — famously engaged to fellow A-lister Jennifer Lopez — reportedly FaceTimed the “Southern Charm” belle, a fellow cast member… 2021-02-03T23:33:40Z

“Nunca engañó físicamente a su prometida conmigo”, insistió la rubia, agregando que el intercambio de presuntos mensajes entre ella y el expelotero fueron hace un año.

La semana pasada en un encuentro de Southern Charm, Craig Conover fue quien soltó la bomba, y acusó a Madison LeCroy.

“¡Estabas volando por el país durmiendo con hombres, hombres casados (…) Exjugadores de MLB. Eso es lo que estabas haciendo durante la cuarentena. Volaste a Miami para follar con un ex jugador de MLB”, dijo, haciendo que la rubia negara semejantes afirmaciones.

Y ante las dudas sembradas sobre la supuesta infidelidad de Álex Rodríguez con la bella Madison LeCroy, de inmediato los seguidores de Jennifer López comenzaron a preocuparse por el efecto que esos comentarios pudieran tener sobre la relación entre la cantante y la estrella del mundo del béisbol.

Y aunque ni Jennifer López ni Alex Rodríguez se han referido directamente a los rumores de infidelidad desatados, la cantante siguió al pie de la letra aquella frase de que “una imagen habla más que mil palabras”, y mostró que no toma con ninguna seriedad esos rumores.

Las cosas entre la parejita están tan bien, que luego de los chismes de infidelidad, Álex compartió en su Instagram un video en el que solo hay sonrisas, mostrando que J.Lo y él están tan unidos y felices como siempre.

En el clip, que cuenta con más de 1 millón de vistas, se aprecia a Jennifer López cantando con mucha intensidad un tema musical, mientras da un paseo en un auto deportivo al lado del rey de su corazón, quien no para de presumir de su felicidad al lado de su mujer.

Sigue a AhoraMismo en Instagram