Jennifer López enfrenta a fan que la acusó de tener toneladas de bótox: ¿Tiene o no?

Jennifer Lopez enfrentó a un usuario de Instagram que afirmó que la cantante se ha puesto “toneladas” de botox.

El sábado, la estrella de 51 años subió un video a su cuenta de Instagram, probando una mascarilla facial de su marca de cuidado de la piel, JLo Beauty. En el video, se aprecia a la Diva de El Bronx diciendo a sus fans: “Está bien, me acabo de quitar la máscarilla. Honestamente, ni siquiera puedo ver una línea en mi rostro. Siento que me quitó 10 años de mi cara”.

Sin embargo, no todo el mundo se apresuró a felicitar el producto de belleza promocionado y probado por J.Lo. De hecho, un usuario de Instagram comentó que J.Lo tenía “toneladas” de bótox en la cara.

El usuario escribió: “Pero puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte… definitivamente tienes bótox. Y toneladas de eso. Y todo está bien. Solo lo digo”.

La cantante optó por poner a la persona en su sitio, pero respondió con positividad.

“LOL, esa es solo mi cara!!!… Por la 500 millonésima vez … ¡¡Nunca me he hecho Botox ni inyectables ni cirugías!! Sólo digo’. ¡Compra un poquito de JLO BEAUTY y siéntete hermosa en tu propia piel!”, respondió la cantante.

“Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: intenta pasar tu tiempo siendo más positivo, amable y edificante con los demás, no pierdas tu tiempo tratando de derribar a los demás que eso te mantendrá joven y hermoso también. Enviandote amor”, agregó la artista.

Ese usuario de Instagram en particular no fue el único que hizo un comentario relacionado con el botox en Jennifer López. Según Buzzfeed, un usuario escribió: “¡Vaya! ¿Tiene que usar bótox y rellenos antes o después de la mascarilla? Pidiendo un amigo”.

Otro usuario comentó: “Sí, pero también has tenido botox. Por favor, se honesta”

Y un tercer seguidor de la cantante escribió: “Tu frente está detrás de las orejas… eso es un lifting de cara… no una crema… no mientas a quienes te aman… más bien diles lo que realmente estás pasando al envejecer… la honestidad es la mejor póliza”.

Marca de cuidado de la piel de JLo

¿Y qué sabemos sobre la marca de cuidado de la piel, para empezar?

JLo Beauty ha estado en proceso durante décadas. López le dijo recientemente a People: “Creo que lo he estado pensando durante unos 20 años. Dondequiera que iba, sentía que todo el mundo siempre me preguntaba por mi piel. Y a medida que fui madurando, las preguntas surgieron con más frecuencia … En realidad fue muy agradable, pero me di cuenta de que era casi como una obligación. Como si tuviera que poner una línea de cuidado de la piel para todos los que preguntaban”.

Ella agregó: “Los últimos tres años, hemos estado trabajando en los productos, pero finalmente lo hicimos bien… Creo que volví a todos un poco locos porque no quería poner mi nombre en nada que no lo hiciera funcionar o no era exactamente lo que quería que fuera”.

La colección de Lopez incluye un limpiador en crema en gel, un suero multitarea, una mascarilla multitarea, una crema maravillosa sin parar, un humectante SPF, una crema para los ojos, un refuerzo de la tez y un suplemento dietético nutritivo para la piel.

El “ingrediente héroe”, dijo López, es el aceite de oliva. “Es un ingrediente secreto de la naturaleza que no usamos lo suficiente”, le dijo a People. Añadió que al crecer, su madre y su tía se lo frotaban en la piel, el cuerpo, la cara y el cabello para que brille y se mantenga hidratado.

