Jennifer López y Álex Rodríguez terminaron su relación: ¿Qué pasó?

En un hecho que cayó como un balde de agua fría a millones de seguidores de Jennifer López y Álex Rodríguez, este viernes 12 de marzo del 2020 se reveló que la famosa pareja puso fin a su relación.

Así lo aseguró inicialmente Page Six, tras afirmar que fuentes cercanas a la Diva de El Bronx y al expelotero de los Yankees confirmaron que la pareja de novios terminó con su publicitado romance, que muchos se morían de ganas de ver en el altar.

La citada publicación dijo que aunque el mes pasado los tortolitos fueron captados muy amorosos en República Dominicana, donde la intérprete de “Let’s Get Loud” estaba rodando su más reciente proyecto cinematográfico, llamado “Shotgun Wedding”, fuentes “de Miami”, donde vivía la pareja, “dijeron que estaba en las rocas y se dirigían a la villa de la separación”.

People en español también reseñó la noticia, que le está dando la vuelta al mundo, y aseguró que una fuente consultada por People, confirmó la separación de la artista de 51 años y el exdeportista, de 45.

“Esto se veía venir hace mucho tiempo”, mencionó el informante, a People, que recordó que la pareja se había comprometido en matrimonio en el 2019, cuando, de rodillas y todo, Álex Rodríguez le entregó un anillo de compromiso a la cantante y le pidió que fuera su esposa. La pareja estuvo junta casi 5 años.

La boda se pospuso en dos ocasiones y aunque la pareja constantemente estaba publicando mensajes y comentarios amorosos en sus redes sociales, recientemente tanto J.Lo como A-Rod confesaron que en medio de la pandemia del COVID-19, tuvieron que recurrir a servicios de terapia de pareja, lo que, según mencionaron, les resultó muy efectivo.

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a que Jennifer López y Álex Rodríguez tomaran la decisión de irse por caminos diferentes, cuando eran considerados la pareja más estable y llamativa del mundo del entretenimiento.

Ni la cantante ni el exbeisbolista, se han referido a la noticia de la separación, hasta el momento, pero sus redes sociales hablan por ellos, ya que en los últimos días no han vuelto a compartir ninguna publicación juntos.

La última publicación de Jennifer López con su exnovio fue el 27 de febrero en Instagram, donde le dedicó un feliz día por la celebración de la Independencia de República Dominicana, y se refirió a él como su macho.

La más reciente publicación de J.Lo en sus redes es un video en el que se le ve muy alegre, con partes de entrevistas con David Letterman, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmelentre otros y momentos de su paso por “World of Dance” y “American Idol”. El clp estaba acompañado por la frase: “Encuentra una buena razón para reír hoy… Enviando amor a todos”.

Por su parte, Álex Rodríguez colgó en su Instagram una imagen, en la que se aprecia solo, en un yate, mirando a su celular, con la frase: “No me hagas caso, simplemente tomando un viaje de vela… ¿Cuáles son tus ¿planes para el fin de semana?”.

Page Six agregó que no se sabe a ciencia cierta cuando empezaron los problemas serios entre la parejita, ni cuando se tomó la decisión de terminar.

Hace unas semanas hubo rumores de una presunta infidelidad del expelotero con la estrella de “Southern Charm”, Madison LeCroy, que la mujer negó, pues dijo no conocer en persona al exjugador, pero se desconoce si esto pudo influir en la separación.