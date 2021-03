Madison LeCroy: ¿Culpable de ruptura de Jennifer López y Alex Rodríguez?

Se dice que Madison LeCroy está furiosa por los rumores de que ella es la culpable de la ruptura de Alex Rodríguez y Jennifer López. La estrella de Southern Charm, de 30 años, está siendo criticada por su relación con la exestrella de la MLB de 45 años, pero una fuente interna dice que ella es la que está enojada.

Una fuente le dijo a The Sun que LeCroy está “furiosa” porque Rodríguez “nunca reconoció su parte en su relación” antes de su separación con la famosa cantante.

La fuente reveló que LeCroy estaba “sorprendida” por la ruptura de los famosos, a pesar de que sabía que “Alex estaba teniendo problemas con Jennifer” y agregó que LeCroy está “molesta y tiene ansiedad” por las “implicaciones que esto tendrá en su vida”.

“Está furiosa de que Alex nunca reconoció su parte en la comunicación que tuvieron y trató de hacer parecer que no la conocía”, agregó la fuente. “Ha sido turbio desde el primer día. Él instigó su comunicación e incluso le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad cuando comenzaron a hablar, para que su relación, o como quieras llamarla, nunca saliera a la luz”.

LeCroy no ha comentado públicamente sobre la separación de ARod y ha desactivado sus comentarios de Instagram.

LeCroy admitió previamente usar FaceTime y enviar mensajes de texto a Rodríguez mientras estaba comprometido con JLo, pero ella afirmó que la relación nunca fue física.

Los rumores sobre una relación de LeCroy con Rodríguez se abordaron durante la reunión de la temporada 7 de Southern Charm cuando Craig Conover acusó a LeCroy de “volar por el país durmiendo con hombres”.

“Hombres casados. Ex jugadores de la MLB”, afirmó Conover, según Us Weekly. “Volaste a Miami para follarte a un ex jugador de Grandes Ligas”.

El ex de LeCroy, Austen Kroll, también intervino para acusarla de usar Facetime con un atleta famoso “todo el tiempo”. Y la estrella de Southern Charm, Shep Rose, afirmó a Us Weekly que había “una NDA firmada” entre LeCroy y Rodríguez sobre sus comunicaciones.

En un comunicado a Page Six, LeCroy admitió haberse comunicado con el ex Yankee de Nueva York, pero en línea.

“Él nunca engañó físicamente a su prometida conmigo”, dijo la rubia, quien es madre de un niño. “No quiero nada malo para su familia ni para la mía. Definitivamente somos inocentes en esto”.

Pero una fuente le dijo a Page Six que “el escándalo de Madison LeCroy” fue la razón por la que López terminó su compromiso con Rodríguez.

“Ya había problemas, pero Jennifer estaba realmente avergonzada”, dijo la fuente de JLo.

LeCroy fue criticada en las redes sociales por su participación en la ruptura de una de las parejas de celebridades más famosas

En las redes sociales, los partidarios de JLo reaccionaron rápidamente para criticar a la estrella de Southern Charm por el papel que desempeñó en la división. Muchos criticaron la afirmación de LeCroy de que su relación con Rodríguez nunca fue física.

“Llámame loco, pero Madison LeCroy dice que ‘nunca fue físico’ con ARod me hierve la sangre. ¡El engaño emocional duele más que el físico! ” una persona escribió en Twitter.

Otros llamaron a LeCroy un “perseguidor de tacos” y un “destructor de hogares”. Y otro hizo referencia a la aventura pasada de LeCroy con el ex profesional de la NFL, Jay Cutler.

“Entonces, señoras, si están casadas o comprometidas con un ex atleta profesional y quieren salir, Madison LeCroy aparentemente está brindando un servicio. Póngase en contacto con JLo o Kristin Cavallari para obtener una referencia ”, escribió un usuario de Twitter.

“Bueno, Madison engañó al otro chico de #s southerncharm, así que no me sorprende verla con el hombre de otra persona”, escribió otro.

Esta es la versión original de Heavy.