Robin Givens: ¿Quién es la ex esposa de Mike Tyson?

Robin Givens es conocida por su carrera como actriz, pero su vida personal también ha ocupado los titulares en los medios. A fines de la década de 1980, la actriz, ahora de 56 años, tuvo su nombre en los tabloides en medio de su divorcio de alto perfil con el campeón de boxeo de peso pesado, Mike Tyson.

Givens ha pasado décadas tratando de superar el drama con su exmarido, pero una nueva película biográfica sobre Tyson la hace revivir una vez más partes de su doloroso pasado.

Esto es lo que necesita saber sobre Robin Givens:

1. Robin Givens dejó la escuela de posgrado para seguir con su carrera de actuación

Givens asistió a varias escuelas prestigiosas antes de centrarse en la actuación. Se graduó de la Academia New Rochelle en Nueva York a los 15 años, luego estudió medicina en Sarah Lawrence College y se graduó a los 19 años, según People.

Givens luego fue aceptada en Harvard para la escuela de posgrado, pero la abandonó después de dos años para seguir una carrera en la actuación. Uno de sus primeros papeles como actriz fue en “The Cosby Show” de Bill Cosby, en 1985. Al año siguiente obtendría un papel protagónico en la comedia de situación de ABC “Head of the Class”, según IMDB. Givens ha disfrutado de una carrera como actriz estable durante más de 30 años, más recientemente en las series de televisión “Riverdale” y “Ambitions”.

2. El matrimonio de Robin Givens con Mike Tyson terminó el día de San Valentín en 1989

Durante su apogeo de “Head of the Clas”, Givens comenzó una relación con el campeón mundial de peso pesado Mike Tyson. La pareja se casó en febrero de 1988, pero el matrimonio duró poco. Solo ocho meses después de intercambiar votos con su esposo, Givens solicitó el divorcio y alegó que Tyson abusó físicamente de ella, según People. Mientras Givens acusó a su ex de dañarla física y mentalmente y dijo que tenía “miedo” de su temperamento, Tyson afirmó que ella lo engañó para que se casaran diciéndole que estaba embarazada, según un informe de 1989 de Associated Press.

Como parte del acuerdo de divorcio, a Tyson se le otorgó la propiedad del inmueble de $4 millones de los ex en Bernardsville, Nueva Jersey, mientras que Givens dejó el matrimonio con joyas, varios automóviles y una cantidad de dinero no revelada.

En 1997, Givens tuvo un segundo matrimonio breve con el instructor de tenis Svetozar Marinkovic.

3. Robin Givens una vez salió con Michael Jordan y Howard Stern





Antes de involucrarse con Tyson, Givens tenía otro famoso novio deportista. Según los informes, una vez salió con la estrella de la NBA Michael Jordan, y su exmarido no estaba contento con eso. Según el New York Post, Tyson una vez se acercó a Jordan en una cena en un restaurante de Chicago y lo llamó por salir con su ex esposa.

El entrenador de los Chicago Bears, Mike Ditka, el ala defensiva Richard Dent y el promotor de boxeo Don King fueron testigos de la confrontación de Tyson con la leyenda del baloncesto, según el libro de Rory Holloway, experto de Tyson, “Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson”.

En ese momento, Tyson todavía estaba enfurecido por su separación de la estrella de Hollywood y se emocionó después de beber varios tés helados de Long Island.

“Le estoy diciendo al mesero que diluya sus bebidas porque veo a dónde va esto”, escribió Holloway sobre Tyson. “Mike mira a Michael Jordan desde el otro lado de la mesa. Él dice: ‘Oye, ¿crees que soy estúpido? Sé que te jodes con mi p … h. Jordan parece que acaba de ver un fantasma. “Sé que te metiste con ella”, dice Mike. … Jordan, es obvio que solo quiere levantarse y correr. No quiere formar parte de esto. Fue un circo esa noche. Don King tratando de cambiar de tema. John y yo tratando de sujetar a Mike. Mike le dice a todo el mundo que va a atrapar a Jordan. Jordan está vestido elegante como siempre y no puede salir de allí lo suficientemente rápido”.

Givens también salió una vez con el presentador de radio Howard Stern. Durante una aparición en “Watch What Happens Live”, reveló que la leyenda de la radio “era una amante magnífica … como, increíble”.

4. Robin Givens tiene 2 hijos

Según IMDB, Givens sufrió un aborto espontáneo mientras estaba casada con Tyson, pero se convirtió en madre de dos niños.

En 1993, Givens adoptó a su primer hijo, Buddy, como madre soltera. En 1999, dio a luz a un segundo hijo, William “Billy” Jensen, que fue engendrado por su pareja de toda la vida, el tenista Murphy Jensen, según People.

5. Robin Givens dirigió recientemente su primera película

Si bien Givens ha estado frente a las cámaras como modelo y actriz durante décadas, recientemente fue detrás de las cámaras como directora. Ella le dijo a Page Six que tiene tres películas en proceso para Lifetime Network, incluido su debut como directora en 2020, “Ann Rules’ A Murder to Remember”.

También dirigió la película original de BET “Favorite Son”, así como varios episodios de “Riverdale”. Sobre su carrera como directora, Givens le dijo al medio: “Mi sueño era ir a trabajar y no ir a peinarme y maquillarme”.

Esta es la versión original de Heavy.com

