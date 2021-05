¿Cómo ver el documental de Mike Tyson de ABC en línea?

ABC News está trabajando detenidamente a una de las figuras más controvertidas del boxeo con el documental “Mike Tyson: The Knockout”, que se estrenará este martes 25 de mayo a las 8:00 p.m. ET/PT en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas en las que puede ver una transmisión en vivo del documental “Mike Tyson: The Knockout” en línea de manera gratuita:

Ahoramismo puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver “Mike Tyson: The Knockout” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede verlo vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no lo graba.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puede ver “Mike Tyson: The Knockout” en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone , Teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver “Mike Tyson: The Knockout” en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, Android teléfono, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puede ver “Mike Tyson: The Knockout” en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa del documental “Mike Tyson: The Knockout”





Play



Mike Tyson: The Knockout Full Trailer | ABC News Coming May 25 to ABC and next day on Hulu: A special documentary series on the life of boxing legend Mike Tyson. “Mike Tyson: The Knockout” will put viewers ringside for the main event that will chronicle the former champion’s climb, crash and comeback, from his difficult childhood to becoming undisputed world champion to his… 2021-05-19T13:49:12Z

Transmitido durante cuatro horas en dos partes, “Mike Tyson: The Knockout” es un documental sobre el “ascenso, choque y regreso” del boxeador Mike Tyson, según el comunicado de prensa de ABC.

El comunicado dice:

“Mike Tyson: The Knockout” pondrá a los espectadores en el ring para un evento principal que narrará el ascenso, el choque y el regreso del ex campeón, desde su difícil infancia hasta convertirse en campeón mundial indiscutible hasta su condena por violación en 1992 y sus luchas personales. A través de la lente de los altibajos extremos de su vida, el evento en horario estelar de dos partes examinará algunas de las preguntas más urgentes sobre la resiliencia y la reinvención. “Mike Tyson: The Knockout” contará con nuevas entrevistas con la actriz y entusiasta del boxeo Rosie Pérez, el ex presidente de HBO Sports Ross Greenburg, Jeremy Schaap de ESPN, aquellos en el círculo íntimo de Tyson y más. También incluirá material de archivo exclusivo de ABC News y material de entrevista no emitido previamente con Tyson, quien reflexiona sobre lo que ha aprendido a lo largo de su carrera en el boxeo y su nueva perspectiva de la vida.

La primera parte del documental explorará la juventud de Tyson y cómo pasó de ser un niño acosado a un boxeador de clase mundial, incluido su tiempo en detención juvenil y la muerte de su entrenador Cus D’Amato. También explorará su matrimonio con Robin Givens y sus acusaciones de abuso doméstico.

La segunda parte, que se emitirá el martes 1 de junio, profundizará en la condena de Tyson y el tiempo en prisión por la violación de Desiree Washington, de 18 años, y avanzará hacia su liberación y readaptación a la sociedad y al mundo deportivo.

El comunicado de prensa dice: “El programa también destaca el regreso de Tyson al boxeo y sus combates contra Evander Holyfield, incluido el momento en que mordió la oreja de Holyfield, así como su adicción a la cocaína, ya que rápidamente se volvió vilipendiado y uno de los atletas más polarizadores en America. El programa también toca las profundas pérdidas personales de Tyson, incluida la forma en que logró avanzar después de la muerte de su hija Exodus. Muestra a un Tyson de mediana edad que se disculpa y hace las paces por sus arrepentimientos. El programa culmina con imágenes no emitidas anteriormente de una entrevista realizada por Byron Pitts de ABC News, a quien Tyson reflexiona conmovedoramente sobre el hombre que es hoy “.

“Mike Tyson: The Knockout” se transmitirá este martes 25 de mayo y el martes 1 de junio, ambos a las 8:00. p.m. ET / PT en ABC.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Charlie Johnson: universitario muerto en balacera en Minnesota que dejó 10 víctimas