¿Dónde fue enterrada la madre de Mike Tyson?

Esta noche, ABC transmitirá la primera parte del documental de dos partes llamado “Mike Tyson: The Knockout”.

El documental profundizará en la vida personal de Tyson, lo que puede hacer que algunos espectadores sientan curiosidad por su familia. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de su madre, Lorna Mae Smith?

Esto es lo que debe saber:

La madre de Tyson falleció cuando él tenía 16 años, según Cheat Sheet.





En una entrevista con el podcast de Hotboxin’, visto arriba, Tyson habló sobre su madre y su padre.

Cuando se le preguntó cómo era su relación con su madre, respondió: “Ella era cariñosa pero era algo agresiva”.

Continuó diciendo: “Nunca tuvo su vida en común, nunca trabajó mucho. No tenía miedo de realmente golpearte, golpearte con cualquier cosa, más o menos. Bebía mucho. Tenía muchos novios y esas cosas. A veces su novio venía y se emborrachaba, yo les cortaba los bolsillos y les robaba el dinero”.

Tyson explicó que su primer entrenador, Cus D’Amato, obtuvo la custodia de él cuando falleció su madre. “Sabía Cuzss desde que tenía 13 años”, explicó Tyson. Cuando Cus se convirtió en el tutor legal de Tyson, entrenaron juntos en la mansión de Cus en Catskills.

Sports Bible escribió: “En cierto sentido, esto le dio a Tyson una nueva figura paterna. Se refería con profundo afecto a la pareja de D’Amato, Camille Ewald, como su “madre adoptiva” mucho después de la muerte del entrenador. Sin embargo, su relación con Cus fue, como Tyson ha reconocido desde entonces, una mezcla complicada”.

Concluyó hablando de su madre diciendo que cuando ella falleciera quería “venganza”.

“Venganza … Cuando digo venganza, venganza es … nunca tuvimos nada”, dijo Tyson. “Nunca tuvimos dinero, nunca tuvimos comida. Nunca tuvimos nada, así que mi venganza fue tenerlo todo. Que la gente supiera mi nombre”.

¿Dónde fue enterrada Lorna Mae Smith Tyson?

Según Find a Grave Memorial, la madre de Tyson fue enterrada en el cementerio Rosedale and Rosehill en el condado de Union, Nueva Jersey.

Sports Bible revela que el padre de Tyson, Percel, se casó con Lorna después de conocerse en Nueva York. Tyson ha dicho en entrevistas que no conocía bien a su padre. En su autobiografía, “Undisputed Truth”, escribió: “No sé mucho sobre la familia de mi padre. De hecho, no conocía mucho a mi padre”.

Sports Bible informó, “… el matrimonio no duró mucho, Mike nunca lo conoció y se desconoce su paradero”.





En una entrevista de 2013 con CNN, que puede ver arriba, Piers Morgan le preguntó a Tyson si creía que habría salido de su adolescencia sin su madre.

Él respondió: “No lo sé. Mi madre era una mujer compleja. Tenía muchos problemas con los “hombres”. Ella no tenía una buena decencia común con los hombres … era solo una de esas mujeres que siempre han tenido admiradoras”.

El medio informó que Lorna murió de cáncer.

“Mike Tyson: The Knockout” se emitirá este 25 de mayo y el 1 de junio a las 8:00 p.m. ET en ABC. Más tarde saldrá al aire en Hulu.

Esta es la versión original de Heavy.com

