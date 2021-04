Muere exconcursante de ‘American Idol’ a los 38 años: ¿Quién era Quindon Tarver?

Quindon Tarver, un cantante que apareció en dos temporadas de American Idol, murió a los 38 años.

El cantante murió en un accidente automovilístico en Dallas, Texas, el pasado viernes 2 de abril. Según People, Tarver era una estrella infantil que de niño estuvo en el coro en la nueva versión de Baz Luhrmann de la película de 1996 Romeo + Juliet.

En declaraciones a The Daily Beast, el tío de Tarver, Willie Tarver, aseguró: “[Quindon] tuvo un accidente; todo lo que sabemos es que tuvo un accidente, se estrelló contra una pared en algún lugar del George Bush [Turnpike]. Esa es toda la información que tengo”.

Tarver compitió en las temporadas dos y siete de American Idol.

Esto es lo que necesita saber:

Quindon Tarver – Stand Our GroundAfter a year of my 1st cousin Darius Tarvers death we are still fighting for justice. We must end police brutality & we will Stand Our Ground!!! 2021-01-22T21:37:58Z

Apareció en el video “Like a Prayer” de Madonna

Tarver fue parte del video musical de la canción de Madonna, Like a Prayer, según The Daily Beast.

Otro tío del artista, Kevin Tarver, dijo: “Es un poco trágico, de hecho perdí a mi hijo en enero por la brutalidad policial. Este último lanzamiento que publicó Quindon, ‘Stand Our Ground’, fue en nombre de mi hijo”.

La canción en mención, “Stand Our Ground” se puede ver en este arículo.

Quindon TarverA clip of Romeo and Juliet with Leonardo Dicaprio and Clair Danes Love this boys voice I want 2 know if I missed him what happend.Check him out on youtube.com/QuindonTarverInc "No Copyright Intended" recored from purchased dvd 2008-03-30T23:49:49Z

Kevin Tarver agregó: “Era un sobrino cariñoso, amaba a todos, creía en la sencillez. Amaba la música desde que era joven y, finalmente, el canto lo llevó por todo el mundo. Esa era su pasión”.

Madonna – Like A Virgin [Official Music Video]You're watching the official music video for "Like A Virgin" from Madonna's album 'Like A Virgin' released on Sire Records in 1984. Buy/Stream the 'Like A Virgin' album here: Madonna.lnk.to/LikeAVirgin Listen to Madonna’s latest release here: Madonna.lnk.to/latest Subscribe to the Madonna Channel! Madonna.lnk.to/YouTubeID​ Check out the Official Madonna YouTube Playlists… The Complete Madonna Videography Madonna.lnk.to/Videography​… 2009-10-27T02:09:47Z

Baz Luhrmann compartió un tributo en Instagram

El miércoles, el director Baz Luhrmann compartió un homenaje a Tarver en Instagram, escribiendo: “Ha muerto un alma hermosa, mis pensamientos están con la familia y los seres queridos de Quindon Tarver”.

En 2017, cuando el cantante se sentó con la Australian Broadcasting Corporation, dijo que estaba trabajando en la industria de seguros en ese momento. “Me aseguro de que todos los datos de las políticas sean correctos”.

Hablando de su educación musical, el fallecido cantante dijo: “Empecé a cantar cuando tenía cuatro años. Empecé a cantar en la iglesia de mi abuelo. Él era el pastor. Simplemente lo tomé y corrí con él. Fue algo que me gustó mucho y comencé a amarlo y comencé a conectarme con él. Simplemente lo tomé y corrí con él. Fue algo que realmente me gustó y comencé a amarlo y comencé a conectarme con él”.

Tarver explicó que cuando tenía 12 años, logró un importante contrato discográfico. Estaba en Los Ángeles, grabando su segundo álbum cuando lo contactaron para que fuera parte de la película de Luhrmann.

“La mujer para la que audicioné en Hollywood Records ahora era parte del departamento de música de 20th Century Fox. Supongo que le llegó la noticia de que había firmado con Virgin, así que se acercó a ellos porque estaban buscando a alguien que cantara esas canciones para la película”, dijo.

El artista concluyó su entrevista con el medio diciendo: “… Me doy cuenta de que la razón por la que pasé por esto, fue para poder ser ese faro de esperanza para otras personas que han pasado por ese tipo de cosas. Estaba acostumbrado a ayudar a la gente, hacerles saber que pueden superarse. Porque, si yo puedo hacerlo, tú también puedes”.

