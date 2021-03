Esta niña enamoró en American Idol cantando “She Talks to Angels”: [Video]

Para su actuación de Showstopper en American Idol, Casey Bishop cantó “She Talks to Angels”, de los Black Crowes, y encantó a todos.

La joven de 16 años se sentó recientemente con ABC 7 para hablar sobre cómo en su actuación más reciente, cantó su melodía con una banda, y fue la primera vez que cantó con una banda, según el medio.

“Ese fue el momento más feliz de mi vida”, comentó la adolescente.

La chica agregó: “Es solo una de esas canciones en las que tengo una conexión, es como en casa… Me estaba divirtiendo tanto que casi me olvido de la letra. Como si me estuviera divirtiendo mucho, no me estaba concentrando tanto en ‘oh Dios mío, tengo que tocar esta nota, oh Dios mío, esto’, pero realmente lo estaba disfrutando y creo que eso ayudó mucho”.

Causó una muy buena primera impresión

Durante su primera ronda de audiciones en la Semana de Hollywood, Bishop interpretó la canción “House of the Rising Sun” y sorprendió a los jueces. De hecho, Luke Bryan dijo que pensaba que ella podría ganar todo el programa.

Bryan dijo sobre la actuación de Bishop: “Escribí las 10 mejores def (definitivamente) en la canción de Motley Crue y luego tu hiciste eso. Ni siquiera sé qué diablos pasó en ese momento”.

Bishop, mientras tanto, estaba más nerviosa. “Tan pronto como entré, eran literalmente como dioses. Ni siquiera lo sé. Fue como si hubiera tenido una experiencia extracorporal… Realmente no puedo recordarlo, debido a mi adrenalina”, dijo.

Según Hollywood Life, la cantante adolescente aún tiene que tener mucha “experiencia de actuación” oficial. De hecho, ella solo ha actuado realmente frente a sus amigos.

En declaraciones a News-Press, la cantante comentó: “Eso es lo que siempre quise hacer y tenía los ojos puestos y la mente puesta en ello: simplemente cantar y hacer música y cantar en el escenario, rockear”, dijo. “Solo quiero estar en el escenario. Me encanta. No sabía que podría amarlo tanto”.

Ella tiene un canal de YouTube

En su canal de Youtube, Bishop ha publicado versiones de música de cantantes como Billie Eilish, Elvis Presley, Pink Floyd y más.

También tiene unos impresionantes 37 mil seguidores en Instagram. Su biografía dice: “La comparación destruye la personalidad”. Sin embargo, eso no significa que sea tan extrovertida como puede indicar su número de seguidores.

Según ABC-7, Bishop dijo: “Soy un poco callada, ¿cuál es la palabra?: Introvertida”.

Ella agregó: “Me encanta hacer eso, cantar y la música en general es como una terapia para mí”, afirmó la chica.

“Todavía no puedo recordar que me dijeran esas cosas… es como si se me subiera la adrenalina y recuerdo que Lionel me estaba hablando, y yo estaba como, ‘ay Dios mío, no voy a recordar esto'”, dijo.

Los fanáticos descubrirán si la actuación de Casey fue suficiente para ayudarla a avanzar a la siguiente ronda el lunes 29 de marzo a las 8 pm ET/PT.

