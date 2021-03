Karla Martínez enseña a “consentir la pancita” sanamente: Recetas con cerdo

Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición, y a la campaña “Menú Fresh”, que se lanzó para mostrar a la comunidad latina que aquellos platillos típicos hechos a base de cerdo, que se consiguen en muchos puestos en la calle, pueden hacerse más nutritivos pero sin sacrificar el sabor, se sumó Karla Martínez.

La famosa conductora de televisión decidió ponerse el delantal, y mostrando sus dotes para la culinaria, se ha dado a la tarea de compartir varias recetas creativas con carne de cerdo en sus redes sociales, donde priman los valores nutricionales y con las que de paso te chuparás los dedos. En esta página de Pork Es Sabor, podrás encontrar recetas sencillas de preparar, para toda la familia, entre ellas las de Karla.

Y es que en diálogo con con Ahoramismo.com, la presentadora mexicana, quien la semana pasada enseñó en su Instagram cómo preparar unas “carnitas doradas estilo El Paso”, que te presentamos aquí, destacó la importancia de “consentir la pancita y el paladar”, pero sin dejar de lado la buena nutrición. Karla recordó que meterse a la cocina a preparar ricos platillos, es también una manera de transportarse a nuestros países de Latinoamérica.

“A los latinos nos encanta estar en la cocina. Nuestra vida gira alrededor de la comida, y en mi caso, cuando estoy cocinando me transporta inmediatamente a la casa de mi abuelita materna y mi abuelita paterna, a quienes les encantaba cocinar y con las que me metía desde chiquita a la cocina, que se volvió mi lugar favorito”, comentó Karla Martínez. “Y a los que creen que uno no puede prepararse unos buenos tacos que sepan delicioso, si los hacemos más nutritivos, les digo que están equivocados, pues podemos empezar a ser creativos y cambiar ingredientes controlando las calorías y la grasa. POdemos hacerlos por ejemplo con tortillas de jícama, que a parte de ser más nutritivas son deliciosas”.

La querida conductora de televisión, quien se declaró como “una chef de corazón”, ya que dice no ser cocinera profesional ni nutricionista, compartió que ha aprendido que hacer pequeñitos cambios en la preparación de los platillo se sentirán los resultados hacia una mejor nutrición.

“Los expertos sustituyen cosas básicas en los platillos, y por ejemplo, si hacemos cambios como en vez de comernos 10 tacos de tortilla de harina, nos comemos dos con tortilla de maíz o de jícama, o si usamos mejor carne de solomillo, vamos a hacer una gran diferencia, pues tenemos que entender que somos lo que comemos”, dijo la mexicana, haciendo un llamado de alerta sobre la alimentación.

“Tenemos que poner atención a lo que servimos en la mesa, pues hay índices de obesidad muy altos y tenemos que informarnos y ser ejemplo para nuestros hijos en el buen comer. Podemos ser felices, comer platillos sabrosos y al mismo tiempo mantenernos sanos… Debemos recordar que el cuerpo es el regalo de Dios y tenemos que cuidarlo”, agregó la animadora de televisión, quien seguirá compartiendo recetas nutritivas en sus redes, al igual que en las redes de Porkessabor.

Aquí puedes checar recetas de Pork Es Sabor en Instagram.

Aquí puedes checar las recetas de Pork Es Sabor en facebook.

Sigue a AhoraMismo en Instagram