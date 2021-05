¿Qué le hizo Toni Costa a Adamari?: Dice que ya aprendió a “valorarse y respetarse”

Han pasado menos de 72 horas desde que Adamari López confirmó que está separada de Toni Costa, y aunque la conductora de televisión no se ha referido a los detalles que la llevaron a tomar la decisión, sus sorprendos seguidores todavía no salen de su asombro, pero entre las mil y una posibilidades, más de uno siente que el bailarín pudo haber sido el causante de la ruptura.

Y es que con sus palabras, la propia conductora ha desatado todo tipo de cuestionamientos e interrogantes e incluso ha hecho que cibernautas que se han manifestado sobre sus videos, asuman que el bailarín le hizo algo malo a la puertorriqueña, algo que por ahora no pasa de ser especulación.

“No se merece esa traición de Toni, Dios te bendiga grandemente Adamaris, nunca estarás sola”, “¿Qué pasó? Los veía tan contentos, me sorprende la noticia”, “que feo, y engañada estaba… así pasa cuando sucede..y al final la historia sale a la luz, Eres guerrera y fuerte” y “el papá de mi hija se fue cuando ella tenía apenas 7 años, y hoy después de 7 años me siento más feliz PLENA y le doy gracias a mi Dios por haberme librado y alejado de un INFIERNO…sólo el que lo VIVE lo sabe…”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los fans del programa Hoy Día, (asumiendo cosas que no están confirmadas) en la cuenta de YouTube del programa, donde colgaron el video de las declaraciones de Adamari sobre su separación.





Play



Adamari López anuncia su separación de Toni Costa | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Adamari López anuncia su separación del bailarín y coreógrafo Toni Costa. La presentadora asegura que tomó la decisión por el bienestar de su familia, en especial el de su hija Alaïa. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/ SUBSCRÍBETE: bit.ly/UnNuevoDiaYT hoyDía Con un enfoque… 2021-05-27T16:00:57Z

En dichas declaraciones, concedidas a Chiquibaby, la puertorriqueña puso a pensar a muchos al señalar que se separó porque se encuentra en una etapa de su vida “saludable”, en la que aprendió a “valorarse y respetarse”, haciendo que surgiera la pregunta de cómo Toni le faltó al respeto o si no la valoró, como ella se merecía.

“He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaia y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, pues yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día, sepan que mi decisión ha sido una que he pensado, he analizado, y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar ante todas las cosas el bienestar de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”, comentó Adamari López





Play



Toni Costa habla de su separación con Adamari y del futuro de su familia | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Toni Costa compartió cómo enfrenta su separación de Adamari López y dejó en claro sus prioridades: "seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia". Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares… 2021-05-27T23:58:12Z

“Ha sido un tiempo ya, pues viviendo este estilo de vida saludable, donde he aprendido a quererme, amarme, a respetarme, a valorarme, y a ser una prioridad”, dijo la animadora.

La puertorriqueña de 50 años también lanzó otro comentario que aumentó las dudas de lo que Toni posiblemente hizo para que ella decidiera acabar con su relación.

Al ser interrogada sobre el mensaje que envía a las mujeres que no se atreven a dar el paso de separarse cuando no se sienten bien en una relación, como fue su caso, la boricua volvió a lanzar frases inquietantes.

“(Les digo) que las entiendo, que estoy en sus zapatos, que el amor de madre es incondicional, y que siempre va a prevalecer, pero que para uno ser una buena mamá y ser mamás ejemplares, y que podamos poder darles lo mejor, también tenemos que mantenernos, cuidarnos y enfocarnos en nosotras”, dijo Adamari, quien remató poniendo más ingredientes al asunto afirmando: “pido oraciones para mi familia: para mí y para mi hija”, sin hacer ninguna referencia a que oren por Toni, quien a través de sus redes aseguró que luchará hasta recuperar a la conductora y seguir siendo la familia bella y unida que parecían ser.