Toni Costa reveló su verdad sobre separación de Adamari: ¿Hubo infidelidad?

Como un balde de agua fría recibieron este viernes los fans de Adamari López y Toni Costa la confirmación hecha por la puertorriqueña sobre la separación del padre de su hija, pareja considerada una de las más bellas y estables del mundo del entretenimiento.

Y tras casi 10 años de convivencia, y el anuncio de la conductora de televisión sobre su decisión de separarse del bailarín para revaluar su relación y su propia vida, Toni Costa también abordó el tema y dio su verdad sobre lo que está ocurriendo entre él y la bella boricua.

El español recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un comunicado a la opinión pública, en el que no solo destacó lo feliz que ha sido al lado de Adamari en los últimos 10 años, sino que dejó claro que ante todo su hijita Alaïa seguirá siendo su gran prioridad.

Asimismo hizo un llamado a sus fieles seguidores para que actúen con comprensión y apoyo, en medio de este difícil momento por el que pasa la pareja.

“¡Hola familia! Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos más importante que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto, es imprescindible para mi el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad”, comenzó diciendo Toni en su misiva, donde mencionó que la separación es temporal.

“Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, dijo Costa. “Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que mas deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”.

El bailarín, quien comenzó su romance con la presentadora y actriz en los foros de Mira Quién Baila, dejó ver que no se dará por vencido y seguirá luchando para poder volver con la madre de su hija.

“Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”, agregó el ibérico.

“Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional”, concluyó Toni.

Adamari, por su parte, también compartió un mensaje en su Instagram, donde puso de manifiesto que fue ella quien tomó la decisión de separarse de Toni.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso en mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, comentó la puertorriqueña.

Hasta el momento ninguno de los dos ha revelado detalles específicos sobre lo que llevó a Adamari a separarse del coreógrafo, pero en redes no faltan quienes han traído a colasión los rumores de presuntas infidelidades por parte del español, comentarios que el año pasado el propio Toni enfrentó negando de manera rotunda, como lo reseñó el diario La Opinión, de Los Ángeles.