¿Cómo está Alaia tras la separación de Adamari López y Toni Costa?: [Video]

El jueves pasado Adamari López sorprendió a todos sus seguidores, tras confirmar que había decidido separarse de quien fuera su pareja por casi 10 años, el bailarín Toni Costa. La conductora de televisión, no solo compartió un video en su cuenta de Instagram refiriéndose al tema, que había revelado el diario La Opinión de Los Ángeles, sino que también habló con su compañera del programa “Hoy Día”, Chiquibaby, donde recalcó varias veces que la determinación de romper con Toni fue suya.

Y más allá de los mensajes de aliento y cariño que los fans de la boricua le han manifestado desde entonces, una pregunta que muchos se hacen es cómo está su hijita Alaia, de 6 años, quien tiene una entrañable relación con su padre, tal y como sus fans lo han notado a lo largo de todos estos años, donde Costa, según sus seguidores, se ha ganado de lejos el título del mejor padre del mundo.

Adamari respondió a esa preocupación en diálogo con Chiquibaby, tras confesar entre lágrimas, pero sin entrar en detalles, que precisamente su decisión de poner fin a su relación con Toni Costa, era por el bienestar suyo y de su niña.





Play



Adamari López anuncia su separación de Toni Costa | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Adamari López anuncia su separación del bailarín y coreógrafo Toni Costa. La presentadora asegura que tomó la decisión por el bienestar de su familia, en especial el de su hija Alaïa. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/ SUBSCRÍBETE: bit.ly/UnNuevoDiaYT hoyDía Con un enfoque… 2021-05-27T16:00:57Z

“Es una niña de seis años y necesita lo mejor de ambos padres. El futuro no lo sabemos, pero lo que les puedo decir es que soy una mujer fuerte y soy valiente. Tengo mis momentos de dificultad, o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones como estas, y más aun en este momento que, como mencionas, todo lo que haga va tener un efecto sobre mi princesa Alaia”, comentó la puertorriqueña.

La estrellas de la pantalla chica advirtió que a pesar de su ruptura con Toni Costa, el coreógrafo seguirá presente en la vida de su pequeña.

“Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, y sabe que vamos a estar para ella en todo momento. Y en eso pongo mi energía todos los días de mi vida”,agregó Adamari.





Play



Toni Costa habla de su separación con Adamari y del futuro de su familia | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Toni Costa compartió cómo enfrenta su separación de Adamari López y dejó en claro sus prioridades: "seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia". Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares… 2021-05-27T23:58:12Z

La conductora de televisión fue interrogada por su amiga sobre el mensaje que le envía a las mujeres que ponen a sus hijos primero, como ella, sin explicar por qué hacía ese énfasis a Adamari, y ahí la también actriz dejó ver que las cosas con el padre de su hija están muy frías, pues pidió a su público que ore por ella y su nena, pero no incluyó en la solicitud al coreógrafo.

“(Les digo) que las entiendo, que estoy en sus zapatos, que el amor de madre es incondicional, y que siempre va a prevalecer, pero que para uno ser una buena mamá y ser mamás ejemplares, y que podamos poder darles lo mejor, también tenemos que mantenernos, cuidarnos y enfocarnos en nosotras”, mencionó la animadora, de 50 años.



“Ha sido un tiempo ya, pues viviendo este estilo de vida saludable, donde he aprendido a quererme, amarme, a respetarme, a valorarme, y a ser una prioridad”, agregó la puertorriqueña.