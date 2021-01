¿Cuánto cuesta el anillo de boda de esta famosa cantante internacional?

El 22 de enero, Gwen Stefani mostró su enorme anillo de compromiso mientras salía de la casa de un amigo. Según The Daily Mail, el anillo le costó al entrenador de The Voice, Blake Shelton, 500.000 dólares.

Un artículo de E!News informó que los expertos en joyería estiman que la piedra central tiene entre seis y ocho quilates. The Daily Mail agrega que Shelton usó al mismo diseñador para hacer brazaletes en el pasado para Gwen.

Gwen Stefani luce el anillo de 500.000 dólares con el que Blake Shelton le ha propuesto matrimonio https://t.co/jlhBCnf3ta — 20minutos.es (@20m) December 4, 2020

En su discurso de People’s Choice Awards del año pasado, Blake compartió: “Gracias a mi nueva prometida, Gwen Stefani. Es S-t-e-f-a-n-i, por si necesitas buscar en Google para descubrir quién es. Gracias por la inspiración”.

Esto es lo que necesita saber:

Stefani tuvo su matrimonio con Gavin Rossdale anulado

A principios de este mes, Vanity Fair informó que la Iglesia Católica “finalmente le concedió” a Stefani una anulación de su matrimonio con su ex marido, Gavin Rossdale.

Una fuente le dijo a US Weekly: “A Gwen le dijeron que la decisión fue tomada por el tribunal del Vaticano. Recibirá la notificación por escrito en las próximas semanas, pero es oficial”.

La fuente agregó: “Fue un gran alivio para Gwen porque quería que su divorcio fuera reconocido por la Iglesia Católica”.

El proceso de anulación del matrimonio comenzó en marzo de 2019.

La boda de Blake y Gwen

¿Y la boda en sí?

En diciembre, Stefani habló con Ryan Seacrest en “On Air with Ryan Seacrest” sobre las inminentes nupcias: “Yo diría que solo quiero a mis padres allí en este momento. Mis padres no vendrían al Día de Acción de Gracias porque están tan asustados que realmente preferirían que no fuera con una situación de COVID.”

Ella continuó: “Incluso si es solo con la familia, todavía hay demasiadas personas con el COVID, así que vamos a ver qué sucede en los próximos meses”.

Según el Daily Mail, la pareja se casará en una capilla que Blake ha construido en Oklahoma, en el rancho de la pareja.

Una fuente le dijo a US Weekly: “Blake construyó una capilla en los terrenos de su rancho de Oklahoma. Lo hizo él mismo con ayuda. Es realmente un tributo a su amor. Se casarán en la capilla, probablemente a principios del próximo año.”

De su matrimonio con Rossdale, Stefani tiene tres hijos: Kingston, Zuma y Apollo. Una fuente dice de Shelton: “Es un compañero increíble y un gran padre para los niños. Gwen está extasiada.”

Agregaron: “Blake es muy cercano a los chicos de Gwen. ¡Hablaron de ello y Blake se aseguró de que vivieran el momento! Blake tenía un anillo de compromiso hecho a medida.”