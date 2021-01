Murió Phil Spector: el productor que asesinó a famosa actriz en 2009: ¿Cómo murió?

Phil Spector, el notorio productor de discos que terminó en prisión por el asesinato de una actriz de alto perfil hace varios años, murió a la edad de 80 años, según informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

“El recluso de California Health Care Facility, Phillip Spector, de 80 años, fue declarado fallecido por causas naturales a las 6:35 p.m. el sábado 16 de enero de 2021 en un hospital externo. Su causa oficial de muerte será determinada por el médico forense de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín”, se lee en un comunicado de prensa del departamento.

“Spector fue recluido desde el condado de Los Ángeles el 5 de junio de 2009 por asesinato en segundo grado. Había sido condenado de 19 años a cadena perpetua por la muerte a tiros de la actriz Lana Clarkson”, agregaba el comunicado. “Antes de su encarcelamiento, Spector fue un influyente productor de discos, músico y compositor, mejor conocido por desarrollar una técnica de producción musical llamada el ‘muro de sonido’”.

Record producer Phil Spector indicted for murder(28 Sep 2004) APTN 1. Wide shot of courthouse. 2. Wide shot of lawyer Bruce Cutler greeting Phil Spector as he gets out of car. 3. Mid to close shot of Spector walking to courthouse joined 4. Close shot of photographer. 5. Wide shot of Spector and attorneys walking toward microphones. 6. Wide shot of… 2015-07-23T13:58:53Z

Esto es lo que necesita saber:

Spector era conocido por producir el “muro de sonido”

Rolling Stone llamó a Spector un “productor de música monumentalmente influyente, cuyo estilo ‘Wall of Sound’ revolucionó la forma en que se grababa la música rock a principios de la década de 1960”.

Según TMZ, Spector produjo el sonido para Ronettes, the Crystals, Darlene Love y Righteous Brothers, llamándolos “pequeñas sinfonías para los niños”.

Spector fue diagnosticado con COVID-19 hace un mes

Mansion where Phil Spector killed actress is for sale(12 Mar 2019) MANSION WHERE PHIL SPECTOR KILLED ACTRESS IS FOR SALE The hilltop Los Angeles-area mansion where music producer Phil Spector killed actress Lana Clarkson in 2003 is for sale at $5.5 million. The Daily News reported Sunday (10 MARCH 2019) that the walled French-style chateau known as "Pyrenees Castle" sits on 2.5… 2019-03-17T09:19:26Z

TMZ dio la noticia de la muerte de Spector. El sitio de entretenimiento dice que la causa de la muerte es la complicación de COVID-19, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial por el forense.

El hombre detrás de algunos de los mayores éxitos del mundo de la música fue diagnosticado con COVID hace aproximadamente un mes, pero regresó a la prisión después de ser hospitalizado, según TMZ. El productor musical desarrolló problemas para respirar y murió el 16 de enero de 2021, según TMZ.

Todo se vino abajo con la muerte de la actriz Lana Clarkson. Según su perfil de IMDB, Clarkson tuvo papeles en muchas series de televisión conocidas, como Knight Rider, Three’s Company, The Jeffersons, The A-Team, Night Court y más.

También tuvo un papel en el clásico Fast Times de 1982 en Ridgemont High, interpretando a la Sra. Vargas y la película Deathstalker de 1983, al igual que la película de 1985 Barbarian Queen. Considerada una de las favoritas de culto, interactuó con los fanáticos en las convenciones de cómics, según IMDB.

Convicted murderer and former music producer Phil Spector has died, reportedly from #COVID19 complications, at 81.

That's 41 years longer than his victim Lana Clarkson lived.#RIPLanaClarkson https://t.co/lMXth1Qcfp pic.twitter.com/tsE0mqRRKU — Gigi Graciette (@GigiGraciette) January 17, 2021

La actriz fue asesinada a tiros en la mansión de Spector en Alhambra, California, el 3 de febrero de 2003. Según InTouchWeekly, Clarkson conoció a Spector en House of Blues de West Hollywood, donde trabajaba como anfitriona VIP. La encontraron muerta a tiros con una herida de bala en la boca en una silla dentro de la casa de Spector.

Un testigo clave fue su conductor, quien dijo que escuchó un disparo y luego vio a Spector salir de la casa con un arma y decir: “Creo que maté a alguien”.



Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.