Murió el papá de Lucho Borrego: ¿Cómo está el conductor de Suelta la sopa?

El conductor de televisión Lucho Borrego, uno de los rostros más queridos de Telemundo, vive un momento muy difícil en su vida, luego del fallecimiento de su padre, ocurrido el viernes pasado.

La noticia fue revelada por el propio conductor del programa de televisión Suelta la sopa, quien recurrió a sus redes sociales para compartir el doloroso momento por el que atraviesa.

A través de su Instagram, con una publicación titulada, “El show debe continuar”, el animador colombiano narró que la triste noticia fue recibida en plena transmisión del programa de Telemundo, luego de que una de sus hermanas lo llamara en uno de los cortes comerciales para manifestarle lo que estaba ocurriendo.

“Quiero comentarles que sin duda alguna ha sido uno de los momentos mas difíciles de mi vida laboral. Justo antes de este chat para hablar de Maluma, recibí una llamada de mi hermana Inés para decirme que los médicos no le daban mayores esperanzas de vida a mi papá Luis(…) Me dijo que en ese momento se iban a despedir de él y les pedí que me lo pusieran en el teléfono, a pesar de que estaba inconsciente”, comenzó Lucho en su mensaje de Instagram.

“A pesar de que me dijeron que me saliera del programa, sabía que a mi papá no le gustaria que dejara a medias mis responsabilidades y opté por lo menos terminar en este segmento antes de despedirme de mi papá. Segundos después, tras bambalinas y donde a pesar de mi autocontrol, me desplomé… no aguanté mis lagrimas y no pude seguir, luego de colgar la llamada (…) Media hora después falleció”, agregó Borrego.

El conductor explicó que la salud de su papá se fue debilitando cada vez más.

“Los médicos no le daban mayores esperanzas de vida a mi papá @borregoabelloluis… era algo para lo que en teoría estaba preparado, luego de que los últimos días su corazón estaba más afectado de lo usual, llegando a tocar otros organos vitales”, dijo el comunicador.

Lucho también compartió un emotivo mensaje a su padre, en el que aseguró estar devastado con su pérdida, pero al mismo tiempo mencionó que se quedó con ganas de que su padre tuviera detalles más especiales con él.

“Papi nunca pensé que decirte adiós fuera tan doloroso. Pero Dios ha trabajado con sabiduría y misericordia. A pesar de todo fuiste mi ejemplo más grande. Mi referente de rectitud, firmeza, principios y sentido del deber y me siento orgulloso de tu legado”, dijo Borrego.

“No fuiste una joyita y hasta el último día hiciste lo que te dio la gana… pero tu amor más grande fue tu familia. Nos quisiste a tu manera y eso va a ser lo que prevalezca en mi (…) Te quiero hasta el infinito y estoy seguro que nos encontraremos pero te voy a pedir que me des ese abrazo largo y profundo que siempre me hizo falta y no me diste…”, concluyó Lucho.

