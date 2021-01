Murió Harold Bornstein, el controvertido médico de Trump

Harold Bornstein, el médico del presidente Donald Trump que emitió una declaración polémica y entusiasta en la que promocionaba la salud del presidente, falleció hace un par de días.

Así se conoció tras hacerse público el obituario del doctor, que fue publicado en el New York Times, donde se afirmó que Harold Nelson Borstein, de 73 años, murió el 8 de enero de 2021.

La causa de la muerte del médico todavía no estaba clara.

Bornstein nació en la ciudad de Nueva York y comenzó a practicar medicina con su padre

Según el obituario, Bornstein “nació en 1947 en la ciudad de Nueva York, hijo de Maida y Jacob Bornstein, M.D. Se graduó de la Universidad de Tufts (1968) y la Escuela de Medicina de Tufts (1975) en Boston, siempre un leal Tufts Jumbo”.

El padre de Bornstein fue anteriormente el médico de Trump.

El obituario dice que el galeno “completó su internado y residencia en el Hospital Lenox Hill en Medicina Interna. El Dr. Bornstein regresó a la ciudad de Nueva York después de su beca en un hospital afiliado de Yale en Connecticut, y comenzó a practicar (medicina) con su padre, Jacob”.

Durante 40 años, fue médico del personal del Hospital Lenox Hill.

“El Dr. Bornstein dedicó su vida a la práctica de la medicina, que consideraba un privilegio sagrado. Su devoción por sus pacientes era incomparable y continuó con un estilo tradicional de medicina personal, haciendo visitas a domicilio y sosteniendo las manos de los necesitados hasta el final”, señaló el obituario.

Bornstein dijo que Trump sería el presidente “individuo más saludable” jamás elegido

Cuando Trump todavía se postulaba para presidente, Bornstein, su médico personal, publicó una carta alabando la salud de Trump.

“Durante los últimos 39 años, me complace informar que el Sr. Trump no ha tenido problemas médicos importantes”, escribió el Dr. Harold Bornstein en la carta. “El Señor. Trump ha tenido un examen médico completo reciente que mostró solo resultados positivos”.

Trump’s Personal Doctor Says He Feels ‘Raped’ After ‘Raid’ Of His Office By Trump Aides | NBC NewsDr. Harold Bornstein said that longtime bodyguard Keith Schiller, then a White House aide, and Trump Organization lawyer Alan Garten came to his office with a third man and took the president’s medical files. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News is a leading source of global news… 2018-05-01T18:27:20Z

La carta de Bornstein contenía un lenguaje efusivo sobre la salud del presidente. En la carta, Bornstein dijo: “Si es electo, el señor Trump, puedo afirmar inequívocamente, que será la persona más saludable que haya sido elegida para la presidencia”.

El doctor dijo además que los “resultados de las pruebas de laboratorio de Trump fueron asombrosamente excelentes”.

En 2015, Trump dijo en Twitter: “Como candidato presidencial, le he dado instrucciones a mi médico de toda la vida para que emita, dentro de dos semanas, un informe médico completo: mostrará la perfección”.

Trump emitió un comunicado sobre la carta, diciendo: “Soy afortunado de haber sido bendecido con grandiosos genes; mis dos padres tuvieron vidas muy largas y productivas. Realmente disfruté trabajando en la campaña con un objetivo en mente: ¡Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso! A la gente le ha impresionado mi resistencia, pero para mí ha sido fácil, porque realmente estoy haciendo algo que me encanta. Nuestro país pronto será mejor y más fuerte que nunca”.

A Borstein le sobreviven su esposa Melissa, su hija Alix y sus hijos Robyn Bornstein M.D., Joseph Bornstein M.D., Jeremee y Jackson. Bornstein tenía una página de Twitter que contiene escritos en italiano, pero no se había actualizado desde 2014. Su última publicación visible en Facebook data de 2016.

Bornstein acusó a la gente de Trump de allanar su oficina después de hablar sobre los tratamientos para la caída del cabello del presidente

Según NBC News, el médico y el presidente tuvieron una pelea en 2017, cuando Bornstein acusó al guardaespaldas y al abogado de Trump de ir a su oficina sin previo aviso para llevarse los registros médicos del presidente.

Trump and Bornstein: From allies to enemiesPresident Trump's relationship with his former personal physician Harold Bornstein began to sour more than a year ago. Here's what you need to know. Subscribe to The Washington Post on YouTube: http://bit.ly/2qiJ4dy Follow us: Twitter: https://twitter.com/washingtonpost Instagram: https://www.instagram.com/washingtonpost/ Facebook: https://www.facebook.com/washingtonpost/ 2018-05-02T16:27:03Z

Bornstein llamó al incidente una “redada”. Según NBC, se produjo poco después de que el médico revelara que le había recetado al presidente un medicamento para el crecimiento del cabello.

Le dijo a NBC que se sentía “violado, asustado y triste”. El secretario de prensa de la Casa Blanca dijo que tomar los registros era un “procedimiento operativo estándar para un nuevo presidente”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.