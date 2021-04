Películas de ‘Spider-Man’ de Marvel: ¿Llegarán pronto a Netflix?

Ver todas las películas y programas que componen Marvel Cinematic Universe se volvió mucho más fácil con el debut de Disney Plus, pero aún es difícil encontrar un personaje bastante notable que todos quieren ver.

Ni Spider-Man: Homecoming (2017) ni Spider-Man: Far From Home (2019) están en la aplicación de transmisión de Disney porque Sony Pictures posee los derechos de distribución de ambas películas. Pero una nueva asociación entre Netflix y Sony podría significar que las películas de Spider-Man finalmente estén ampliamente disponibles para el público de transmisión.

Según el Wall Street Journal, el acuerdo anunciado el 8 de abril comenzará en 2022 y asegura que “las futuras películas de ‘Spider-Man’ y otras películas basadas en personajes de Marvel de los que Sony tiene los derechos, incluidos Morbius y Venom”, aterrizarán en Netflix.

Spider-Man: Homecoming – Trailer 3Next mission: figuring out how all web shooter combinations work. Watch the new "Spider-Man: Homecoming" trailer now – in theaters July 7. ► Subscribe to Marvel: bit.ly/WeO3YJ Follow Marvel on Twitter: ‪twitter.com/marvel‬‬ Like Marvel on FaceBook: ‪facebook.com/Marvel‬‬ For even more news, stay tuned to: Tumblr: ‪marvelentertainment.tumblr.com/‬‬ Instagram: ‪instagram.com/marvel‬‬ Google+: ‪plus.google.com/+marvel/‬‬ Pinterest: ‪pinterest.com/marvelofficial/‬‬ 2017-05-24T07:07:37Z

Si bien eso no revela el futuro de la transmisión de las dos primeras películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, WSJ dijo: “Obtener acceso a los títulos de Marvel fue un incentivo clave para Netflix”.

Sin embargo, por ahora, Starz todavía posee los derechos de las películas de Sony Pictures hasta el resto de 2021 y sigue siendo el único lugar para ver Spider-Man: Far From Home.

Sony y Marvel Discord casi llevaron a una salida de MCU para ‘Spidey’

En agosto de 2019, Sony anunció para consternación de los fanáticos que la saga Spider-Man seguiría adelante sin la ayuda de Marvel Studios. Eso significaba, a pesar de que el Peter Parker de Holland hizo apariciones anteriormente en Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, el personaje desaparecería de manera abrupta e indefinida de la MCU.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – Official Trailer⚠️ [SPOILERS AHEAD] ⚠️ It’s time to step up. Watch the new #SpiderManFarFromHome trailer now and get your tickets today: bit.ly/FarFromHomeTix spidermanfarfromhome.movie Follow Us on Social: facebook.com/SpiderManMovie twitter.com/SpiderManMovie instagram.com/SpiderManMovie Subscribe to Sony Pictures for exclusive content: bit.ly/SonyPicsSubscribe Following the events of Avengers: Endgame, Spider-Man must step up to take on new threats in a world… 2019-05-06T13:00:32Z

Pero la protesta de los fanáticos e incluso del propio Holland hizo que Marvel y Sony volvieran a la mesa de negociaciones y llegaran a un acuerdo para el futuro de Spider-Man.

Después de algunos retrasos, debido a la pandemia del COVID-19, Spider-Man: No Way Home está programada para su lanzamiento el 17 de diciembre de 2021. Se espera que Jamie Foxx y Alfred Molina repitan sus papeles como Electro y Doctor Octopus de las franquicias anteriores de Spider-Man. También se rumora que dos ex Peter Parkers: Tobey Maguire y Andrew Garfield, hacen apariciones, aunque Holland dice que no está sucediendo.

La identidad de Spider-Man fue revelada en ‘Far From Hom

Si bien Spider-Man: No Way Home será la octava película que presenta al amigable vecino Spider-Man, será única de una manera significativa: todos ahora saben que Peter Parker es el que está bajo la máscara. Tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield lograron ocultar ese secreto a todos, excepto a unos pocos personajes selectos durante sus respectivas carreras como Parker, pero el secreto de Holland fue estropeado por Mysterio, de Jake Gyllenhaal.

En una escena de mitad de créditos en Spider-Man: lejos de casa, Mysterio publicó imágenes manipuladas de su duelo final con Parker, que lo enmarcaba como el autor de rampante asesinatos. En sus últimos momentos, Mysterio también reveló que Peter Parker es en realidad Spider-Man. Ese mensaje se transmitió a toda la ciudad de Nueva York y presumiblemente al mundo.

Spider-Man: Far From Home (2019) – Spider-Man vs. Mysterio Scene (9/10) | MovieclipsSpider-Man: Far From Home – Spider-Man vs. Mysterio: Spider-Man (Tom Holland) must rely on his "Peter-tingle" to defeat Mysterio (Jake Gyllenhaal). BUY THE MOVIE: fandangonow.com/details/movie/spider-man-far-from-home-2019/MMV8B84105FF6EDDBB2DA19A2E3DF9CB36BB?cmp=Movieclips_YT_Description Watch the best Spider-Man: Far From Home scenes & clips: youtube.com/playlist?list=PLZbXA4lyCtqoETY5tTEKJdQHNRF03muTd FILM DESCRIPTION: Peter Parker's relaxing European vacation takes an unexpected turn when Nick Fury shows up in his hotel… 2019-09-17T17:43:40Z

Si bien pocos héroes en el MCU han tratado de ocultar su identidad, Spider-Man fue uno de los pocos que mantuvo su rostro y su nombre completamente ocultos al público. Por primera vez en la historia cinematográfica moderna del superhéroe, Parker tendrá que lidiar con las ramificaciones del mundo, sabiendo exactamente quién es.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.