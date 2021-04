Papa Francisco lanza clamor urgente sobre vacunas COVID-19: ¿Qué lo angustia?

Este domingo culminó la Semana Santa, con la celebración del Domingo de Resurrección, y desde la ceremonia de Pascua, realizada desde El Vaticano, con menos de 200 personas que asistieron a la Basílica, el Papa Francisco dedicó gran parte de su homilía a la crisis del COVID-19, y en especial hizo un llamado a acelerar la distribución de las vacunas para que cese la pandemia.

El Papa Francisco clamó para que los gobiernos del mundo se unan en un frente común, a fin de que las personas más vulnerables no sean dejadas de lado en el proceso de inmunización.

“En el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente entre los países más pobres”,aseguró el máximo pontífice de la Iglesia, según reportó el periódico El Tiempo.

Noticias Telemundo también hizo eco de las palabras del Papa Francisco, y destacó que además el jerarca de la Iglesia Católica insistió en que los más pobres siguen llevando la peor parte en la pandema del coronavirus, que según datos de WorldoMeters ya supera 2,867,000 muertes en todo el planeta y 132 millones de personas contagiadas reportadas.

“Todas las personas, especialmente las más frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios (…) Esto es aún más evidente en este momento en que todos estamos llamados a combatir la pandemia y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha”, advirtió el Papa argentino. “La pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres”.

DIRECTO: El Papa Francisco dirige la Misa de Pascua y el discurso Urbi et OrbiEl Papa Francisco dirige la Misa de Pascua en el Vaticano y un discurso Urbi et Orbi (mensaje a la ciudad y al mundo). Suscríbete al canal de Marca para no perderte más vídeos AQUÍ : bit.ly/2J0YIm6 ✔️ Visita marca.com: marca.com/ ✔️ INSTAGRAM: instagram.com/marca/ ✔️ FACEBOOK: facebook.com/MARCA/ ✔️ TWITTER: twitter.com/marca ✔️ TWITTER: twitter.com/radiomarca #MisaDePascua #PapaFrancisco… 2021-04-04T10:43:11Z

Y en la que fue la segunda Semana Santa desde que empezó la pandemia del COVID-19, el Papa Francisco agregó que las personas con más necesidades se ha disparado e incluso abordó los problemas que ha generado mantener muchas de las actividades regulares del mundo a espacios virtuales.

“Desgraciadamente, la pandemia ha aumentado dramáticamente el número de pobres y la desesperación de miles de personas”, dijo el Papa Francisco, de acuerdo a Noticias Telemundo. “(Es difícil) para tantos jóvenes que se han visto obligados a pasar largas temporadas sin asistir a la escuela o a la universidad, y sin poder compartir el tiempo con los amigos (…) todos necesitamos experimentar relaciones humanas reales y no sólo virtuales, especialmente en la edad en que se forman el carácter y la personalidad”.

El Papa Francisco concluyó su homilía pidiendo por todos aquellos que han perdiso a un ser querido en medio d ela pandemia y urgió a los fieles a que recuerden que no están solos, aun en los momentos más desesperantes de pérdida de empleo, pues Cristo está con ellos.

“El Crucificado Resucitado es consuelo para quienes han perdido el trabajo o atraviesan serias dificultades económicas y carecen de una protección social adecuada”, mencionó el Papa. “El Señor inspire la acción de las autoridades públicas para que todos, especialmente las familias más necesitadas, reciban la ayuda imprescindible para un sustento adecuado”.

Domingo de Resurrección – Santa Misa del día – 04 de abril de 2021 Papa FranciscoBasílica de San Pedro-Domingo de Resurrección – Santa Misa del día celebrada por el Santo Padre Francisco. 2021-04-04T09:50:56Z

Y como mensaje de fe, Francisco agregó: “Siempre es posible volver a empezar, porque existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá de todos nuestros fracasos”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram