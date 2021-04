Personas vacunadas podrán viajar sin restricciones dentro de EE.UU: ¿Y afuera?

En medio de la alarma que han generado el incremento de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, y confirmado que la vacuna contra el coronavirus hace un gran cambio, las autoridades federales hicieron un anuncio que hará más sencillo viajar a millones de personas dentro de Estados Unidos.

Aquellas personas que ya hayan recibido las dos dosis de sus vacunas, o una en el caso de Johnson & Johnson, podrán viajar por toda la Unión Americana sin necesidad de hacerse una prueba del COVID ni la exigencia de someterse a cuarentenas.

Así lo dieron a conocer este viernes 2 de abril los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), a través de un comunicado, en el que actualizaron su guía COVID-19 sobre regulaciones de viajes domésticos.

“Las personas completamente vacunadas pueden reanudar los viajes nacionales y no necesitan hacerse la prueba antes o después del viaje o ponerse en cuarentena después del viaje”, aseguraron los CDC.

“Los viajeros completamente vacunados no necesitan hacerse una prueba viral del SARS-CoV-2 antes o después de un viaje nacional, a menos que las autoridades sanitarias locales, estatales o territoriales exijan la prueba” agregaron las autoridades federales. La recomendación para quienes aun no han recibido las vacunas es que eviten viajar.

People fully vaccinated against #COVID19 can travel within the United States and do not need COVID-19 testing or post-travel self-quarantine as long as they continue to take precautions while traveling: #WearAMask, avoid crowds, and wash hands frequently. https://t.co/9uzBuFZyWE pic.twitter.com/C7V8Ip0jJv

— CDC (@CDCgov) April 2, 2021