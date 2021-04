Padre Alberto Cutié se besa con Ruhama y habla del escándalo: mira sus hijos -Fotos

En el 2009, y luego de haber sido por varios años una de las figuras más reconocidas de la Iglesia en la comunidad latina de Estados Unidos, el padre Alberto Cutié protagonizó un gran escándalo, tras la publicación de varias fotografías en las que aparecía besándose con una de sus feligreses, llamada Ruhama Canellis.

Aunque en su momento la revelación pública de su “amor prohíbido” puso al religioso en el ojo del huracán, luego el padre Alberto decidió no esconder más su amor. El cubanoamericano se casó en julio de 2009 con su novia y formó un bello hogar, al lado de Christian, el hijo de 26 años de su esposa y los dos niños que procreó junto a Ruhama: Camila, de 10 años y Alberto, de 8.

Y hoy, 12 años después de toda aquella tormenta que cambió su vida, el padre Alberto Cutié habló con la revsta People en español, que trae a la familia completa del religioso en la portada de su nueva edición, donde el hoy sacerdote anglicano habló de cómo ha sido su vida en pareja y cómo ve aquel escándalo que protagonizó.

Y al analizar la situación que generó tras romper sus votos de castidad, siendo todavía cura, el padre Alberto asegura que no se arrepiente de haber seguido su corazón.

“Peor es vivir escondido o sin poder salir abiertamente y decir: ‘Yo amo a esta persona. Nos amamos y nos queremos’. Fue para mí muy liberador. El día que salieron las fotos fue para mí muy liberador poder decir: ‘Sí, estoy enamorado, esto pasó’. Cuando hablo con Univision, con Teresa Rodríguez en su entrevista, con las declaraciones que di, mucha gente se quedó en shock. Dije abiertamente lo que sentía, no escondí nada. Estaba preparándome para ya salir y decir todo”, comentó el religioso en su entrevista con People en español, donde negó declaraciones que en su momento hizo la Iglesia contra él.

“La verdad es que los dos obispos de ambos lados estaban preparados. La Iglesia romana dijo que yo no había dicho nada, pero eso realmente no fue verdad. Hablé con varias personas abiertamente, mis hermanos sacerdotes lo sabían. Era una situación que no se decía abiertamente en el público, quizás porque era una persona tan pública y ya estaba en camino cuando salieron las famosas fotos”, agregó el padre Cutié.

Y sobre su vida como papá, Alberto Cutié afirma estar más que feliz por esa experiencia.

“Uno da la vida por los hijos y hago por mis hijos cosas que nunca pensé en mi vida hacer. A mis hijos les encanta el agua fría, yo detesto el agua fría. Sacaron la sangre de Ruhama porque su padre es griego. A ella le gusta el Mediterráneo y el agua fría. Yo soy caribeño, pero si mis hijos se meten al agua fría, me meto con ellos porque los quiero y quiero estar con ellos”, dijo Alberto, quien hoy a sus 51 años luce más feliz que nunca.

El sacerdote, quien actualmente tiene su programa de televisión en Mega TV, llamado “Hablando claro con el Padre Alberto” concluyó diciendo que de haber seguido con la vida que llevaba antes de seguir el amor por Ruhama Canellis, hoy sería un hombre infeliz.

“Muy triste. Hubiese sido una vida incompleta. Suena como sacrilegio, pero lo voy a decir: Siempre he dicho que Dios me ha dado dos salvadores, Jesús y mi esposa, porque los dos me salvaron. En la vida hay que dejarse amar. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta: ‘el ser humano está llamado a amar y ser amado’. A veces tú como cura, como cualquier otra profesión, das y das, pero en algún momento tienes que aprender a recibir. En mi familia he aprendido lo que es realmente el amor. Mi esposa y yo todo lo compartimos”, advirtió el famoso cura.

