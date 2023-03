Oscars 2023: Los momentos más importantes de la noche

Los Oscars de 2023 fueron menos impactantes que los del año pasado, pues obviamente no hubo violencia. Sin embargo, la noche más importante del cine sí que tuvo momentos muy emotivos, sorpresas buenas y malas, y llanto de alegría y de tristeza. Además, se hizo historia varias veces.

Everything, Everywhere All at Once era la película con más nominaciones y terminó siendo la más premiada con siete estatuillas. La historia de ciencia ficción sobre la importancia de apreciar la vida que tenemos y no pensar en lo que pudo haber sido, ganó como mejor película, mejor actriz, mejor guión, mejor dirección y mejor actor y actriz secundarios, entre otros.

Con sus triunfos, la cinta hizo historia de varias formas, pero la más impresionante es que es apenas la tercera desde que existen los Oscars en ganar tres de los cuatro premios a actores. Las anteriores habían sido “A Streetcar Named Desire” y “Network”.

Brandon Fraser ganó como mejor actor por su trabajo en The Whale, la película que además ganó mejor maquillaje.

Paso a paso los momentos más importantes

Todo comenzó con una alfombra que este año era, inexplicablemente, de color champán. Los organizadores de los Oscar justificaron su extraña elección diciendo que querían que la alfombra de este año fuera melosa (¿pero no pensaron en lo que se ensucia ese color?). Como esto se anunció apenas hace unos días, muchas famosas fueron vestidas justamente de ese color, crema y blanco, con lo que se mimetizaron con el color del suelo.

Eso no quiere decir que la moda fue un desastre. En los Oscars de 2023 hubo mejores vestidos y peores vestidos, como siempre.

Jimmy Kimmel lo hizo bien, pero recordó ‘la cachetada’

“Queremos que se diviertan, que se sientan seguros y, lo que es más importante, queremos que yo me sienta seguro. Por lo tanto, tenemos políticas estrictas. Si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento del espectáculo, se le concederá el Oscar al mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos de duración”. Pero en serio, la academia cuenta con un equipo de crisis. Si ocurre algo imprevisible o violento durante la gala, siéntese y no haga absolutamente nada. Quizá incluso des un abrazo al agresor”.

Las palabras iniciales del conductor de la entrega de los Oscars llevaron a la audiencia directamente a la misma noche del año pasado, cuando tras abofetear al presentador Chris Rock, Will Smith pasó a ganar el Oscar al mejor actor.

El primer galardonado fue Guillermo del Toro por mejor película animada. El director mexicano ganó por Pinocho.

Luego, Jamie Lee Curtis recibió su primer Oscar, al ganar el trofeo a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Todo a la vez en todas partes.

“Sé que parece que estoy aquí sola, pero no es así, soy cientos de personas. Soy cientos de personas. ¿Dónde están los Daniels? A toda la gente que ha apoyado las películas de género que he hecho durante estos años, los miles y cientos de miles de personas, ¡acabamos de ganar un Oscar juntos!”, dijo en relación a los directores de su película.

Luego miró al cielo y dijo: “Y a mi madre y a mi padre, que estaban nominados a los Oscar en diferentes categorías: ¡acabo de ganar un Oscar!”. Los papás de Jamie Lee fueron los legendarios actores Tony Curtis y Janet Leigh.

Los premios de la Academia de este año son especialmente trascendentales para los creadores asiáticos y asiático-americanos, ya que Ke Huy Quan se llevó a casa la estatuilla al mejor actor de reparto.

La canción ganadora de un Grammy “Naatu Naatu”, de la película india RRR, también ganó, derrotando a Rihanna y a Lady Gaga. Impresionante. Las dos tuvieron espectaculares presentaciones.

Play

Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava Perform 'Naatu Naatu' at Oscars 2023 Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava perform the Oscar nominated original song 'Naatu Naatu' from RRR at Oscars 2023. See more performance and highlights at Oscar.com and in the ABC app! 2023-03-13T02:06:01Z

Play

Lady Gaga Performs 'Hold My Hand' at Oscars 2023 Lady Gaga performs the Oscar nominated original song 'Hold My Hand' from TOP GUN: MAVERICK at Oscars 2023. See more performance and highlights at Oscar.com and in the ABC app! 2023-03-13T02:22:47Z

John Travolta estalló en llanto al presentar el segmento In Memoriam, en el que se recuerda a los fallecidos durante los 12 meses anteriores de la comunidad del cine. La primera en ser mencionada fue su querida amiga Olivia Newton John.

Play

Oscars 2023 In Memoriam The Oscars pay tribute to the actors, filmmakers, executives and craftspeople who passed away over the past year with the Oscars 2023 In Memoriam. 2023-03-13T03:25:09Z

Los Oscars más importantes

El último segmento de la noche estuvo dedicado a los tres premios más relevantes. El de mejor actor lo ganó Brandon Frasier, derrotando a Austin Butler, quien había sido nominado por Elvis. El actor quien tenía años sin participar en un film destacado se emocionó muchísimo y tuvo hasta problemas para hablar. Estaba en la audiencia con dos de sus tres hijos.

Luego, Michelle Yeoh ganó como mejor actriz. Ella era la favorita y no tenía competencia en la categoría. Con su premio, Yeoh hizo historia, pues se ha convertido en la segunda actriz que no es de ascendencia indoeuropea en ganar un Oscar en esa categoría. La otra es Halle Berry. Además, es la primera asiática en lograrlo.

“Señoras, no dejen que nadie les diga nunca que ya han pasado su mejor momento”, dijo Yeoh, de 60 años, que subió al escenario en medio de una gran ovación, al recoger su premio. “Tengo que dedicárselo a mi madre -a todas las madres del mundo- porque ellas son realmente las superheroínas”.