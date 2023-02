Honran legado de la fallecida cantante Olivia Newton-John en Australia

Chloe Lattanzi, hija de la actriz y cantante Olivia Newton-John, rindió homenaje a su madre durante un servicio conmemorativo realizado en Australia durante el 26 de febrero de 2023.

“Mi corazón está partido en dos, la otra mitad está con mi mamá. Sé que me lo está guardando hasta que nos volvamos a ver”, leyó Lattanzi de una hoja de papel. “Me paro aquí ante ustedes tan desesperadamente, queriendo sentirme fuerte y segura y hablar con elocuencia, pero la verdad es que me siento como una niña perdida sin su madre. Ella era mi espacio seguro, mi guía, mi mayor admiradora y la tierra bajo mis pies”, continuó leyendo.

Newton-John, quien apareció como juez invitada en “Dancing With the Stars”, murió el 8 de agosto de 2022, luego de una larga batalla contra el cáncer de mama. Newton-John tenía 73 años de edad. A ella le sobreviven su esposo, John Easterling, y su única hija.

Esto es lo que necesitas saber:

El memorial de Olivia Newton-John está disponible para ver a través de una transmisión en línea

Newton-John fue recordada por sus familiares y amigos durante un servicio conmemorativo estatal que se llevó a cabo en el Centro de Artes Hamer Hall en Melbourne. Newton-John nació en Inglaterra, pero se crió en Melbourne. El memorial se transmitió en vivo en el sitio web oficial del gobierno de Victoria y estará disponible hasta el 5 de marzo de 2023.

Newton-John fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 1992. Su tratamiento incluyó una mastectomía parcial y quimioterapia, lo que finalmente la envió a la remisión. Su cáncer regresó en 2013, según la revista People, pero ella no compartió públicamente la noticia en ese momento. Sin embargo, en 2017 reveló que le habían diagnosticado cáncer de mama metastásico en estadio IV. Cinco años después, ella murió.

Durante el homenaje de Lattanzi en el funeral de su madre, ella recordó algunos de los momentos divertidos que tuvo con su madre a lo largo de los años.

“Lo que más me gustaba hacer era verla observar los pájaros y las flores, oler sus rosas y la alegría que le traía a la cara era algo hermoso. Me encantaba prepararle el té y luego volver a hacerlo cinco veces hasta que lo hacía bien”, dijo ella.

“Me encantaron nuestros abrazos. Me metía en la cama con ella a altas horas de la noche, incluso hasta los 20 años. Me encantaba la forma en que olía, nada se sentía más seguro para mí. Me encantaba escribir música y cantar con ella y cómo siempre, ella notaba si yo estaba un poco fuera de tono. Me encanta cómo amaba total y completamente”, agregó.

Chloe Lattanzi previamente compartió las últimas palabras de su madre con ella

Newton-John dio a luz a su hija en 1986 con su entonces esposo Matt Lattanzi, con quien se casó dos años antes.

En un episodio de 2021 del podcast “A Life of Greatness”, Newton-John reveló que casi pierde al bebé antes de la fecha prevista. En ese momento, la estrella de “Grease” dijo que hizo una especie de pacto con Dios en un esfuerzo por mantener a salvo a su hija.

“Me acosté y le pedí a Dios que la salvara, y si lo hacía, rezaría el Padrenuestro todas las noches por el resto de mi vida. Y así lo he hecho”, explicó la cantante.

Newton-John y su hija tuvieron una relación cercana que duró hasta el final de la vida de la estrella.

“Las últimas palabras que pudo decirme fueron: ‘Mi sol'”, dijo Lattanzi a Hoda Kotb en una entrevista con Today Show. “Y justo antes de que perdiera la capacidad de hablar, estaba haciendo bromas”, agregó Lattanzi.

