¿Quiénes son las 16 celebridades que estarán en “Top chef VIP”?

Top Chef VIP ha sido uno de los reality shows más éxitos de la cadena Telemundo y regresa nuevamente con una temporada ardiente y llena de mucha sazón.

La segunda temporada se estará grabando en las instalaciones del canal RCN en Colombia y será una vez más conducido por la actriz y presentadora de televisión Carmen Villalobos. ‘La cocina más exigente del mundo’, te trae 16 nuevos famosos quienes participaran en divertidos retos culinarios para demostrar quien se merece el título de Top Chef y los 100 mil dólares de premio.

¿Quién ganó la temporada primera temporada?

La primera temporada estuvo repleta de desafíos intensos, pero solamente una de las celebridades pudo ser coronado como el ganador. Después de siete largas semanas, el actor Lambda García se llevó el codiciado premio y título de Top Chef VIP. La cantante Cristina Eustace, Miss Universe 2006 Zuleyka Reyes y el actor mexicano Mauricio Islas fueron los finalistas del reality.

En una entrevista exclusiva para AhoraMismo.com, el actor mexicano platicó con Melissa Alemán y cuenta qué piensa hacer con el gran premio que ganó.

“Me quiero ir de vacaciones con mi mamá y mi hermana. Quiero llevarlas a Europa, nunca he conocido a Europa. Ya me voy la próxima semana, estamos por allá.”

Tras ganar la competencia en septiembre del 2022, el presentador tomó sus redes sociales para agradecerle al público por el amor y cariño.

“Quisiera subir más pero creo que solo me dejan subir 10… mi única onomatopeya: WOW. Estoy feliz de tanto amor. Tanto amor por todos lados se siente bien cañón. Gracias a cada uno de los que hicieron posible que #topchefviptlmd fuera un éxito. Gracias a todos. Me los llevo en el corazón!!!”

¿Quiénes serán las nuevas celebridades que participarán?

16 nuevas celeridades se ponen el delantal para competir en la competencia culinaria más vista de la televisión hispana. La nueva temporada está repleta de artistas, influencers, actores, y hasta una reina de belleza. De acuerdo con la página InfoBae, la actriz colombiana Sara Corrales, al igual que Sebastián Villalobos, ‘La Usurpadora’ Gabriela Spanic, el actor de primera plana Arturo Peniche, la actriz y hermana de Thalia Laura Zapata, el cantante Germán Montero y ganador de ‘MasterChef Celebrity 2021’, la cantante Marisol Terrazas, Juan Pablo Gil, Lorena de la Garza, Eduardo Barquín, La presentadora y ex Miss Estados Unidos 2018 Génesis Suero, Jhonny Lozada, el deportista José Gums, la actriz Serrath, Alana Lliteras, Gilberto Gless, Regina Orozco, Jesús More, y la cantante Helen Ochoa serán el elenco que formará parte de la nueva temporada de Top Chef VIP. Por el momento no se conocen quienes serán los chefs que estarán como jueces esta edición.

¿Cuándo se estrena?

De acuerdo con la página blog, MundoReality, el programa se estrenará el primer de abril. Telemundo aún no ha confirmado el estreno del show.

¿Estás listo para la nueva Temporada de Top Chef VIP? ¿Quién es ya tu favorito? Déjanos saber en los comentarios.