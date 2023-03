Así es como Carmen Villalobos apoya a su novio Frederik Oldenburg [VIDEO]

La relación entre el presentador de Exatlón Estados Unidos, Fredrik Oldenburg y la actriz colombiana Carmen Villalobos esta viento en popa. Y es que ya ha pasado un mes desde que la pareja haya hecho su romance oficial por las redes sociales [Instagram]. Su primera publicación juntos fue en el día de cumpleaños del venezolano, cuando Villalobos le dedico un mensaje muy especial en su día a su querido novio.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios ! Cómo se dió todo🤗? Esa historia soloTÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤! Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa 😻Happy Birthday amor @fredefutbol 🥳Te amooooooo ❤️🐱❤️🐱Gracias hotel @nacarhotelcartagena por ser parte de este día tan especial!”

Pero el presentador no se quedó atrás y le dedico unas hermosas palabras a su querida novia

“@cvillaloboss Wuaoo !!! Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos ❤️❤️, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das casa día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a tí, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores 🇨🇴☺️☺️ TE AMO !!!😍❤️😻”

Una pareja sólida

Desde el principio la pareja se han demostrado gestos que cariño por las redes sociales. Y en uno de esos momentos de gestos y apoyo, Carmen publica un video de ella en su camerino con un suéter de Exatlón. Demostrándole al mundo lo orgullosa que esta de Oldenburg. Y es ese justo video que con orgullo Frederik también compartió en su perfil de Instagram.

Luciendo espectacular como siempre y con una sonrisa, Carmen muestra el chaleco gris con el logo del programa deportivo junto con la canción de Shakira ‘Addcited to you’ [Adicta a ti]

¿Carmen embarazada?

Recientemente, la pareja estuvo en vuelta en unos rumores de embarazo, algo que Frederik aclaro en el programa ‘Hoy Día’ de la cadena Telemundo. Su compañera Adamaris López le comenta, “¿Esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho o qué pasa ahí?” A lo que Frederik le responde “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”.

Este rumor surgió tras la pareja publicar una foto juntos después de una cena donde el presentador de televisión se le ve poner la mano por el abdomen de la actriz.

https://www.instagram.com/p/CpIiWHoJEz5/

Por el momento lo único que está creciendo entre estos dos tortolitos es el amor que se tienen uno al otro. Le deseamos mucha suerte a la parejita. ¿Te gusta ver como Carmen Villalobos le muestra apoyo a su querido novio Frederik Oldenburg? Déjanos saber en los comentarios.