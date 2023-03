¿Carmen Villalobos está embarazada? Lo que dijo Frederik Oldenburg [VIDEO]

El romance entre Frederik Oldenburg y la actriz colombiana Carmen Villalobos es uno de los romances más seguidos en el mundo del entretenimiento hispano. Carmen estuvo casada y mantuvo una relación de 13 años con el actor Sebastián Caicedo, pero terminaron divorciándose. Y ahora el amor le tocó nuevamente a la puerta en forma del galán venezolano.

Un romance estilo Exatlon

Hubo fuertes rumores a principios de año sobre el romance entre Frederik y Carmen después de que surgieran imágenes de los dos en un club nocturno de la República Dominicana donde Oldenburg filmaba el show de Exatlon. En febrero la pareja hizo oficial su romance a través de Instagram el mismo día del cumpleaños de la presentadora de televisión.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios ! Cómo se dió todo🤗? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤! Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa 😻 Happy Birthday amor @fredefutbol 🥳Te amooooooo ❤️🐱❤️🐱 Gracias hotel @nacarhotelcartagena por ser parte de este día tan especial!”

Desde que le gritaron a los cuatro vientos su amor, la pareja no ha dejado de publicar fotos juntas y es en una de esas fotos que la gente se pregunta ¿Carmen está embaraza?

¿Un bebe en el futuro?

Recientemente, Carmen publicó una tierna imagen de ella con su novio Frederik

“Que solo con un beso, se puede enamorar…Que hermosa ha sido la vida, al hacerme coincidir contigo 😻Te amooooooo amor @fredefutbol ! Que pasen estos días rápidos para volverte a ver 😻❤️🤤”

La pareja posa debajo de un corazón neón, con una sonrisa y demostrando el amor y cariño que se tienen. Pero las fotos dieron mucho de que hablar, ya que mientras posan, el conductor le pone la mano encina del abdomen de la actriz, lo que lleva a los fans a especular que la colombiana está embarazada.

“feliz 🙌😂😂😂que sea mamá” comenta un seguidor de la actriz. “Pienso que está embarazada por las fracciones de la cara .! Quizás me equivoque pero pienso que no un 95 por ciento” “Está en duda ella no kiere ser mamá pero en la foto se miran ojeras raro raro🤷🤔🤔” escriben otros.

El presentador niega los rumores

Antes los rumores de embarazado, su compañera del programa ‘Hoy Día’ por Telemundo Adamaris López le pregunta sin pelos en la lengua sobre tales rumores

“¿Esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho o qué pasa ahí?” A lo que Frederik le contesta ““Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”.

Lo que si se sabe es que el amor entre Carmen y Frederik crece cada día. Le deseamos toda la suerte del mundo a esta querida parejita.

VIDEO