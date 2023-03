Fredrik Oldenburg habló de su primer amor y no es Carmen Villalobos [VIDEO]

El presentador de Exatlón Estados Unidos, Frederik Oldenburg está viviendo una de las etapas más linda de su vida al lado de la bella actriz colombiana Carmen Villalobos. El par confirmó su romance unos meses atrás y desde entonces los tortolitos han estado inseparables. Pero antes que le llegara el amor de Carmen a la vida de Frederik, otra mujer le robo el corazón al talentoso venezolano.

El primer amor de su vida

Oldenburg ha tenido varios amores en su vida, pero no hay nada como el amor de madre. En un segmento titulado ‘Carta a mama’ para el show ‘Un nuevo día’ de Telemundo, Oldenburg le, brinde un homenaje para alguien muy importante en su vida. En el 2020, el carismático comentarista de Exatlon le dedico una emotiva carta para el día de las madres a su mamá, Eliana Oldenburg.

“Seguramente estarás sorprendida porque me estoy dirigiendo a ti. Seguramente con este video y con lo que verás a continuación estarás sorprendida. Te escribí una carta, sabes que no soy de escribir cartas, por lo que para ti será especial. Siempre hay una primera vez, es una ocasión especial para escribirla, ¡Feliz día de las madres!”, comienza la carta.

“Sabes que siento que soy el reflejo y parte de lo que tú eres, porque sonrío todos los días, porque me gusta la alegría, porque me gusta la paz, la tranquilidad, pero también la emoción y el compromiso, la justicia y el amor. Muchas de las cosas que tú representantes para mí”, continúa Frederik

“Hay una conexión tremenda entre tú y yo. A mis amigos siempre les he dicho que tú has sido una amiga, mi confidente. Has sido ese impulso para triunfar en mis batallas, quien me secó las lágrimas tantas veces, quien me levantó el ánimo y quien siempre me mostró el camino correcto en la vida”, expresó el deportista.

“Es un momento perfecto para decirte cuanto te adoro, cuanto te quiero, cuanto te amo. Eso es algo que tú sabes, pero siento que debo decirlo todos los días, que debo expresarlo. Así lo siento, así lo vivo. Representas todo para mí junto a mi papá, sé cuanto han trabajado para tener tres hijos responsables y sobre todo buenos seres humanos. Nunca habrá palabras para expresar lo que siento por ti, de ti vengo y por ti me desvivo. Me has dado todo, la vida, para ti todo mi amor y todo mi ser”.

Y tras culminar ese emotivo momento, el presentador se lleva la gran sorpresa tras ser sorprendido por su mamá, quien también tuvo unas hermosas palabras que decir de su querido hijo.

“Estoy sin palabras, estoy muy orgullosa de mis tres hijos, en especial de él porque es el chiquito de la casa. Darme cuenta de que junto con su papá criamos unos hombres de bien, eso es lo más importante, me siento muy confortada con la vida, por eso”, aseguró la mamá de Frederik, mientras se mostraban amor.

La presentadora Rachel Díaz le pregunta como es Frederik en el amor.

Ella admite que era activo, y perseverante. Elina dice sentirse muy orgullosa de su hijo

“Él es muy firme en sus sentimientos, cuando él se enamora, está con esa persona, no hay ojos para más nadie, eso lo digo porque lo he visto”, comentó Elina.

Antes de cerrar la entrevista, Oldenburg le dice a su madre “Tú fuiste mi primer amor. La amo, la quiera, muchas gracias, me sorprendes porque no me imaginé esta sorpresa”, él dijo ser sorprendido por la bella sorpresa de su mamá.

VIDEO