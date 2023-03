Jennifer López estrena nueva película. ¡Mira el tráiler!

La diva del Bronx Jennifer López estrenará nueva película próximamente por Netflix. La cantante, actriz, empresaria y madre puertorriqueña estará de nuevo en sus pantallas y esta vez en una película de acción y suspenso. JLo es reconocida mundialmente por sus éxitos musicales como “Jenny from the block”, “Let’s get loud” entre otros.

La Madre

Jennifer ha completado más de 25 películas durante su carrera como actriz y es reconocida por interpretar a la cantante del Tex-Mex Selena Quintanilla en la película basada en su corta vida, ‘Selena’. Y en mayo su nueva película titulada ‘The Mother’ [La Madre] se estrenará en la plata forma digital Netflix. Esta película es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver con JLo, ya que muchas de sus películas son comedias románticas tales como ‘Monster in Law’, ‘Marry Me’, ‘Wedding Planner’ entre otras. La película es dirigida por Niki Caro, quien dirigió la película de ‘Mulan’ para Disney+

Se tuvo que suspender

La película empezó a rodar en octubre del 2021, pero, de acuerdo con la página ‘Lainey Gossip’ la filmación tuvo que ser suspendida por un tiempo debido a un brote de Covid-19 en el set, pero, luego, fue terminada en enero del 2022.

De que se trata la película

Jennifer interpreta el papel de una asesina quien por cosas de la vida tuvo que abandonar a su hija y se dio a la fuga. Años después, ella regresa en busca de su niña para protegerla de unos hombres extremadamente peligrosos. Omari Hardwick, Joseph Fiennes y Gael Garcia Bernal forman parte del elenco.

Recientemente, la empresaria estrenó otra película de comedia romántica por Amazon Prime ‘Shotgun Wedding’ [Una boda explosiva] de acuerdo con la página filmaffinity.com explica de que se trata el romcom “Darcy (López) y Tom (Duhamel) reúnen a sus familias para lo que será la boda del siglo justo cuando la pareja empieza a tener miedo al compromiso. Y para mayor disparate, la vida de todos los asistentes estará en peligro cuando en medio de la celebración los toman como rehenes. “Hasta que la muerte nos separe” cobra un nuevo significado en esta hilarante aventura llena de adrenalina donde Darcy y Tom deben salvar la vida de sus seres queridos, si no se matan entre ellos primero.”

El mejor tiempo de su vida

Jennifer está pasando por uno de los momentos más hermosos de su vida, ya que después de 20 años de su ruptura con el actor Americano Ben Affleck, la pareja se casó en una boda en las vegas en julio y por segunda vez en Georgia en agosto del 2022. En una entrevista con Jimmy Fallon, Jennifer le comenta porque tenía estrés con su boda.

“”Twenty years ago, we were supposed to get married, and it kind of all fell apart back then,” she said. “And this time, I absolutely had a little PTSD. I was like, ‘Is this happening? Is this really happening?’ And we were so happy, and of course, it was happening, but I just felt the wedding was so stressful.” [“Hace veinte años íbamos a casarnos y todo se vino abajo”, explica. “Y esta vez, tuve absolutamente un poco de trastorno de estrés postraumático. Pensaba: ‘¿Está pasando esto? ¿Está pasando de verdad? Y estábamos tan felices, y por supuesto, estaba sucediendo, pero sentí que la boda era tan estresante.”

The Mother [La Madre] estrena globalmente mayo 12,2023 por Netflix.