EXATLON EEUU: ¡Entérate de la pelea de boxeo de Lilian Duran! [VIDEO]

La encantadora y simpática Lilian Duran, conocida mejor como ‘La Bichota’ de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos Edición Mundial, estará muy pronto en un ring del boxeo. La entrenadora se peleará con la influencer mexicana Martha García.

El boxeo es su pasión

Duran se dio a conocer cuando participo en ‘Too hot to handle Latinoamerica’ por Netflix en el 2022 y luego a mediados del mismo año Lilian se convierte en integrante del equipo de los Contendientes en la primera edición de la séptima temporada de Exatlón. Lilian es entrenadora del boxeo y el 26 de marzo la atleta cuenta que se enfrentará en contra de Martha García, quien también entrenadora personal y nutrióloga.

“El 26 de marzo voy a pelear. Vamos a hacer una ‘Fight Night’ [noche de boxeo] y es para una pelea estelar de mujeres para empoderar a todas las mujeres y seguir participando.” Cuenta por diálogo Duran.

“Ya no puedo con esto” cuenta la modelo con entusiasmo en video que publicó en su Instagram personal.

“Ya quiero que saquen todo. Pero espero que vayan a apoyar a ‘La Bichota’. Vamos a ir. Obviamente, a mi amiguita Marthita la amo, pero, pues ni modo ahí, vamos a que tener que meter chingadazos. ¿O no? ¿O qué? Chingadazos o nada” bromea Lilian.

El boxeo lo esto todo para ella

La atleta compartió un mensaje superespecial de lo que significa el boxeo para ella.

“¿Que es Black Box para mi ? ◾️Es mantener siempre viva tu visión, qué no te rindas, que estás más cerca de lo que crees. Plantar nuevas semillas a tu fe, trae cambios y grandes logros. Requieres de confianza y una visión radical. Sigue adelante, porque todo debe ocurrir, tu mundo necesita de personas como tu soñadoras y con esperanzas en el corazón. 🖤🥊Aunque el camino se vea difícil, no pierdas tu FE. La frustración solo es momentánea, tómala como una pausa para hacer ajustes y seguir adelante. No dudes de ti, no flaquees. Mantén la vista fija en tus sueños, estás más cerca de lo que crees. 👊🏻”

Un nuevo emprendimiento

Y si de empoderar a la mujer se trata, Lilian está en una nueva etapa de su vida, cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Y es que la bella modelo no solo es entrenadora personal, empresaria, y entrenadora del boxeo, pero también ha abierto un ‘snack bar’ de comida saludable en su natal Guadalajara. Ella es toda una emprendedora.

“Es un Snack Bar, que cuenta con Helados suaves de Yogur sin Azúcar con toppings saludables, Chips Preparadas, diversos postres, panadería integral y sin azúcar, suplementos y más, para siempre tener una opción Saludable a tu alcance sin perderte la mejor parte que es que sea Delicioso.” Comenta por diálogo Lilian Duran.

La atleta cuenta en exclusiva para AhoraMismo.com como nace la idea de botanas saludables.

“Mibocadofit es una idea que nace con la idea de que todos en algún momento buscamos un snack durante el día, pero que siempre es mejor optar por una opción más saludable, así que comencé haciendo una línea de Chips de vegetal horneadas como Betabel, camote, Chicharrón de Soya y algo dulce para los que nos encanta panadería integral como Roles, empanadas, galletas de avena, etc.”

“Sun, pool, friends & @mibocadofit. Siempre me gusta tener mis botanitas listas para estos días de relax… una opción healthy 💜 para compartir” comparte la deportista en sus redes sociales.

La pelea entre Lilian Duran y Martha García es el 26 de marzo. Pueden comprar sus boletos en eventbrite.com. Le deseamos mucha suerte a ‘La Bichota’