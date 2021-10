¿Traerán de regreso a Zuleika Soler a Nuestra Belleza Latina?: ¡Escúchala!

El domingo pasado se llevó a cabo una gala de infarto en Nuestra Belleza Latina, donde el jurado eligió a 9 de las 10 semifinalistas que ganaron la llave para estar en la Mansión, y la eliminación de Zuleika Soler, una de las participantes con mayor favoritismo, todavía tiene impactados a fans del programa.

La reina de belleza salvadoreña, quien se convirtió en redes en una de las participantes más esperadas del reality show, no fue elegida por los jueces para ingresar a la Mansión, pero muchos de sus seguidores guardan la esperanza de que tal vez la producción la vuelva a llamar y le de un pase a la casa real.

Y en medio del llamado de fans de la exconcursante para que Zuleika vuelva a ser llamada al programa y, como ha ocurrido en ocasiones anteriores en las que concursantes eliminadas son reintegradas de manera sorpresiva, la joven fue interrogada sobre esa posibilidad y sacó a flote su versión.

La modelo y ex Miss El Salvador fue cuestionada por uno de sus fans sobre ese chance, a través de un “live” que la joven tuvo con sus seguidores, y allí se sinceró.

“No sé si me van a pedir que regrese al show. Pero, yo no creo. No creo, porque cuando nos eliminaron, a todas nos dijeron claramente que todas están automáticamente eliminadas. Entonces me quedo con eso. No creo (que me reintegren)”, dijo la bella salvadoreña, para tristeza de sus seguidores.

Lo que sí mencionó Zuleika Soler como una opción que no descarta y espera que en el futuro se hiciera posible, es llegar a ser algún día parte del equipo de profesionales de Univisión, a través de la oferta de algún trabajo en alguno de los programas del canal, que dijo admirar mucho.





Nuestra Belleza Latina 2021 – 1ra Gala / Análisis #MissUniverse #MissWorld #MissGrandInternational 2021-10-07T22:59:23Z

“Eso sí sería un honor…. entonces, ahí yo les diría que sí, que sí (me gustaría trabajar con ellos)”, respondió con mucha seguridad la reina salvadoreña.

En esa misma conversación con sus fans, la exconcursante de Nuestra Belleza Latina confesó que no guarda ningún tipo de resentimiento con Univisión ni con la producción del show por haber sido eliminada, a pesar de haber esperado llegar muy lejos.

“Estoy sumamente agradecida con Univisión y la producción, por esa oportunidad de formar parte de Nuestra Belleza Latina, en esta edición. Para mí fue un gran aprendizaje, una gran experiencia y me llevo muchas cosas bonitas conmigo, pero no voy a estar hablando mal de nadie ni de la producción. Ellos me trataron muy bien”, dijo Zuleika, reconociendo que el ser sacada del programa le cayó como un balde de agua fría.





Zuleika Soler Para Nuestra Belleza Latina 2021 2020-07-13T14:21:01Z

“En ese momento me hizo sentir mal. Yo estaba muy triste. No les voy a decir que no me dolió, porque sí me dolió. Me dolió, porque llevo más de un año preparándome para Nuestra Belleza Latina. Tomé clases de oratoria, practiqué muchas cosas. Era mi gran sueño ganar, y es un honor representar a El Salvador y Latinoamérica”, dijo la joven reina, quien se fue con un mal sabor de boca por el trato que le dio Jomari Goyso a su reto. “La crítica de Jomari fue injusta. Sí, creo que sí, porque mi reto mostró mi talento, mostró que puedo editar, que soy creativa con mis ideas y lo hice con mucho cariño y él no lo vio. Creo que su comentario y su crítica fue injusta”.