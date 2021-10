Zuleika Soler: la reina favorita que eliminaron en Nuestra Belleza Latina

El regreso de Nuestra Belleza Latina en su temporada número 12 recien empezó, y los ánimos están bastante caldeados con lo que ha pasado en las dos primeras galas, especialmente por la súbita eliminación de algunas de las concursantes que parecían ser las reinas a vencer.

Tal es el caso de la salvadoreña Zuleika Soler, quien representó a su país en Miss Universo, y a quien muchos seguidores del concurso de Univisión daban como segura finalista para pelear por la corona que actualmente ostenta Migbelis Castellanos.

Y es que tras la gala del domingo, en la que fueron elegidas nueve de las 10 chicas que llegaron a la Mansión, Zuleika Soler, contra todo pronóstico, no fue incluida en el selecto grupo y por el contrario, fue enviada de regreso a casa, dejando dolidos a la joven y a sus fieles seguidores.

Como era de esperarse, la molestia se sintió en redes sociales, y más allá de los mensajes de los fans de la joven de 27 años, quienes piden a gritos que le den una nueva oportunidad a la chica y llamen de regreso al show a su candidata, ella decidió manifestar de frente que sintió su salida como algo injusto.

La exreina de belleza compartió con sus seguidores de Instagram un “live” que incluimos en este artículo, donde a pesar de lucir tranquila, admitió que está dolida con la decisión de los jueces, aunque no guarda rencores por el programa y mucho menos por las concursantes que lograron avanzar a la Mansión.

“Estoy sumamente agradecida con Univisión y la producción, por esa oportunidad de formar parte de Nuestra Belleza Latina, en esta edición. Para mí fue un gran aprendizaje, una gran experiencia y me llevo muchas cosas bonitas conmigo, pero no voy a estar hablando mal de nadie ni de la producción. Ellos me trataron muy bien”, comenzó mencionando Zuleika, quien se llevó un malestar con un juez en concreto: Jomari Goyso.





Play



Casting de Zuleika Soler en nuestra Belleza Latina, televisora transmite veinte segundos al aire.😒 2021-09-27T17:21:22Z

“A mí me tocó hacer el reto digital. Me dijeron que tenía que hacer un TikTok. Me dieron la oportunidad de grabarlo en mi teléfono, crearlo sola, editarlo y subirlo para que los jueces lo vean. A mi me dieron el tema de fashion… el reto me encantó, seguí las reglas del reto que me dieron los jueces, pero cuando era tiempo de enfrentarme con los jueces parece que no les gustó”, dijo la joven eliminada. “Jomari me dijo que no era para televisión, pero yo le dije: ‘ustedes me dieron un reto digital, y eso es precisamente lo que hice. Daniela me defendió, pero parece que no fue suficiente para entrar a la Mansion, y aunque no lo entiendo, no fue suficiente”.

La joven admitió que su eliminación del programa la puso muy mal, e insistió en que siente que Jomari fue injusto con ella.

“En ese momento me hizo sentir mal. Yo estaba muy triste. No les voy a decir que no me dolió, porque sí me dolió. Me dolió, porque llevo más de un año preparándome para Nuestra Belleza Latina. Tomé clases de oratoria, practiqué muchas cosas. Era mi gran sueño ganar, y es un honor representar a El Salvador y Latinoamérica”, confesó la joven. “La crítica de Jomari fue injusta. Sí, creo que sí, porque mi reto mostró mi talento, mostró que puedo editar, que soy creativa con mis ideas y lo hice con mucho cariño y él no lo vio. Creo que su comentario y su crítica fue injusta”.





Play



Zuleika Soler Miss Universe EL Salvador 2019 Preliminary Competition Zuleika Soler Miss Universe EL Salvador 2019 Preliminary Competition 2020-07-17T19:30:32Z

Y aunque ya quiere dejar eso atrás, y centrarse en su carrera de comunicadora, Zuleika se despidió recalcando que se fue del programa con tristeza, pero admira a las finalistas que pasaron a la Mansión.

“No estoy enojada y no voy a decir que las otras chicas no merecen esa oportunidad, porque también lo merecen, pero Dios sabe por qué suceden las cosas, y confío mucho en los planes que Dios tiene para mí”, dijo la joven, con visible desilusión. “No les voy a decir que estoy súper feliz con esa decisión, pero tampoco quiero menospreciar el talento de las chicas que sí entraron. Ellas también lo merecen, pero en esta ocasión no fue para mí”.