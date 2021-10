Alejandra Espinoza anuncia que padece una enfermedad y pide ayuda: ¿Qué tiene?

Alejandra Espinoza es considerada por muchos de sus fieles seguidores como una de las estrellas de la televisión más sinceras y auténticas que existe.

Y en un mensaje cargado de desespero, pero también con mucha honestidad, la exganadora de Nuestra Belleza Latina abrió su corazón y confesó abiertamente que padece una enfermedad hormonal, de la que todavía está tratando de saber más junto a sus médicos.

La simpática mexicana colgó en su cuenta de Facebook un sentido video en el que se sinceró sobre los problemas de salud que enfrenta y explicó que ocurren cada vez que tiene su período mestrual.

La exreina de belleza dijo que debido al mal que padece, siente molestos síntomas que van desde la retención de líquidos, que hace que su estómago se ensanche y suba de peso de manera repentina, hasta dolores insoportables de cabeza y malestar generalizado.

“Yo de verdad hay veces que me levanto en la madrugada y puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla y estoy sudada, tan mojada que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. También me dan dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles”, mencionó la mexicana, explicando con mucha frustración que incluso hasta su enfermedad le genera problemas en la voz.

“Es normal que se te caiga el cabello, o sea a todas se nos cae el cabello, pero en cantidades muy grandes, eso no es normal y se tiene que tratar y a veces son problemas hormonales que tenemos que no sabemos; eso entre un montón de cosas sinceramente. Incluso a veces me dicen que tengo la voz ronca pues el cambio de voz también es un problema hormonal”, agregó Alejandra.

Pero más allá de narrar detalles de las molestias que padece, la comunicadora aprovechó su mensaje para pedir ayuda a sus fans y dijo que si alguien conoce algún remedio casero, no medicado, que pueda ayudarle a sentirse mejor o a reducir la retención de líquidos y males con el período, por favor se lo comparta.

“El problema hormonal tal vez es la razón por la que no puedo embarazarme… por si alguien tiene un remedio casero, (se los pido) porque no quiero medicinas”, dijo la reportera. “Quiero un remedio natural para retención de líquidos”.

La estrella de Nuestra Belleza Latina agregó que ya pronto, cuando sus médicos revelen en mayor detalle elementos más concretos sobre la enfermedad que está padeciendo, lo compartirá con sus fans.

“Por encimita, el diagnóstico es problema hormonal, por todas las cosas que me están pasando”, dijo la exreina. “En unas cuantas semanitas les voy a contar exactamente lo que es, cuando ya me haya hecho los exámenes de sangre y les voy a contar porque yo creo que muchas mujeres pasamos por eso y ni sabemos. Por ahora (el doctor) me dijo que tengo que alimentarme superbien… tratar de llevar así como una vida saludable y balanceada”.