Ya hay polémica en Nuestra Belleza Latina: ¿Por qué hay fans molestos?

Todos los certamenes y concursos de belleza suelen generan pasiones de todo tipo, y la más reciente gala de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, donde se dieron a conocer nueve de las 10 concursantes que llegaron a la Mansión a luchar por la corona, no fue la excepción.

Y es que más allá de la alegría que generó la elección de las afortunadas participantes a las que el jurado dio su aval para seguir en el reality show, el programa dejó un sinsabor entre parte del público que ha recurrido directamente a las redes sociales del programa a manifestar su malestar.

Lupita Valero, Raishmar Carrillo, Yelus Ballestas, Génesis Suero, Mía Dio, Jaky Magaña, Melsissa Alemán, Clauvid Dály y Sirey Moran contaron el apoyo de los jueces para estar los próximos dos meses en competencia pura, pero la exclusión de varias favoritas como la salvadoreña Zuleika Soler y la ecuatoriana Alejandra Argudo, entre otras, causó ampolla.

“Ya no veré más este programa, han dejado a mejores y todo su público lo sabe”, “Este año acabaron muchas de las que entraron a la mansión no merecen estar ahí”, “Nbl…como siempre ya todo esta arreglado…la ganadora ya pasó a la mansión”, fueron algunos de los acalorados comentarios manifestados en la cuenta de Nuestra Belleza Latina en Instagram.

Otros molestos fans del programa, que esta vez llega a su edició número 12, tras haber permanecido tres años ausente en la pantalla, incluso pidieron el regreso de Osmel Sousa, según ellos para que haya más justicia en la elección.

“@Vanessalopez_710 Sii es muy bella y prefieron a algunas no tan bonitas”, “algunas llaves que entregaron no me páresen. Justas” y “Osmel, los jueces necesitan ayuda urgente. Dejaron a Zuleika Soler afuera… vennn a rescatarla. Lo mismo que le hicieron a Clarissa”, llenaron las redes.

Otro detalle que caló entre seguidores del show fue la no inclusión de ninguna concursante colombiana dentro de las finalistas, comunidad de amplia presencia en Estados Unidos.





Alejandra Argudo, Audición En NUESTRA BELLEZA LATINA 2021, La Miss Ecuador 2014 Audición de Alejandra Argudo Miss Ecuador 2014, En Nuestra Belleza Latina. #univision #nbl #nuestrabellezalatina #missuniverse #missecuador #bellezalatina #audiciones #audicionnbl 2021-09-27T05:00:15Z

A pesar de la inconformidad de muchos seguidores del reality con sus decisiones, otros fans salieron en defensa de las finalistas, y advirtieron que el concepto del programa ha cambiado y por ello no es suficiente tener una figura estilizada para ser elegida.

“Un grupo muy bueno y espontáneo. Creo que dieron llaves que estas chicas merecían.

#miopinion ✌🏼🤍”, “Póngale la corana a Clauvid, ella es la reina”, y “las personas deben entender que la belleza en 2021 cambió. De nada te sirve ser bella sin tener talento y NBL busca una persona para trabajar en los medios de comunicación, no un maniquí”, exteriorizaron seguidores del reality de Univisión.