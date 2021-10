Alejandra Espinoza: “Parece que tengo como unos 3 o 4 meses de embarazo”

Alejandra Espinoza siempre ha sido una famosa muy honesta con su público. Y en un acto de sinceridad, la conductora del reality show Nuestra Belleza Latina reveló que padece una enfermedad que la hace parecer una mujer embarazada.

La exreina de belleza recurrió a su cuenta de Facebook para mostrar en un “live” los efectos que su mal le están causando en el estómago, y reveló que está en citas con los doctores para determinar qué tiene exactamente.

“O sea, ya parece que tengo como unos 3 o 4 meses de embarazo… y no es tanto el que subas de peso, es la incomodidad que uno siente. A mí no me cierran los pantalones… son las piernas, los pies, te pesa todo y solo aquellas personas que lo padecen saben lo que es”, comentó la exreina mexicana en el mensaje en su red social que compartimos aquí.

“Aunque subir de peso es lo de menos, si estamos llevando la misma vida que antes tenemos que encontrar el por qué, al igual que las sudoraciones nocturnas, los dolores de cabeza e irritabilidad, porque en ocasiones puede ser algo que se puede arreglar muy rapido visitando al médico”, agregó la mexicana.

La esposa del coreógrafo Anibal Marrero explicó que incluso piensa que su problema de salud, que calificó como un mal “hormonal”, es el responsable de que no haya podido hacer realidad su sueño de darle un hermanito a su hijo Mateo.

“Resulta que tengo ya tiempito batallando con este problema, es parte un problema hormonal, retención de líquidos pero cañona, cañona, cañona. O sea puedo subir 10, 11, 12 libras cuando tengo el período (…) estoy así como una semana al mes más o menos. Ahorita estoy en esas, y las 10, 11, 12 libras dan igual, el problema es la incomodidad”, dijo la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina.

La reina consentida de Nuestra Belleza Latina agregó que además de la inflamación de su estómago, hay otros síntomas que la afectan de manera seria.

“Yo de verdad hay veces que me levanto en la madrugada y puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla y estoy sudada, tan mojada que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. También me dan dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles”, dijo Alejandra. “Es normal que se te caiga el cabello, o sea a todas se nos cae el cabello, pero en cantidades muy grandes, eso no es normal y se tiene que tratar y a veces son problemas hormonales que tenemos que no sabemos; eso entre un montón de cosas sinceramente. Incluso a veces me dicen que tengo la voz ronca pues el cambio de voz también es un problema hormonal”.